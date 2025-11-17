Kriminalvårdare semestervikariat H karlskrona
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Häktet i Karlskrona som är ett mindre häkte är beläget i centralt Karlskrona och inryms i polishuset. Som anställd i Kriminalvården har du flera förmåner. Som exempel: fler semesterdagar (28-35), friskvårdsbidrag, ersättning för läkemedel (högkostnad) samt subventionerade besök inom sjukvården.
Häktet i Karlskrona som är ett mindre häkte är beläget i centralt Karlskrona och inryms i polishuset. Som anställd i Kriminalvården har du flera förmåner. Som exempel: ersättning för läkemedel (högkostnad) samt subventionerade besök inom sjukvården.
Den här annonsen riktar sig till dig som vill arbeta under sommaren. Kanske är du polisstuderande och önskar mer praktisk kunskap i mötet med människor eller studerar du kriminologisk eller beteende inriktad utbildning och önskar en djupare förståelse för individen? Kanske vill du byta karriär och testa något nytt? Säkra redan nu ett semestervikariat med möjlighet till förlängning efter sommaren.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Detta är ett sommarjobb som ger dig en erfarenhet för livet.
Arbetet på häktet är ofta rutin styrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhets uppgifter. Våra klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa någon annan än sin advokat samt personalen på häktet. Detta ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare.
Detta arbete är för dig som söker ett omväxlande säkerhetsarbete. Tillsammans med dina kollegor bedriver du den dagliga verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. bevakning, mat utdelning och visitationer varvat med isolerings brytande åtgärder som vardagskontakt/samtal och motivationsarbete med våra klienter. Då viss dokumentation förekommer är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i skrift.
Du behöver ha god självinsikt, integritet, vara stabil, kunna tillämpa en tydlig kommunikation samt dela kriminalvårdens värdegrund. Arbetet kan innebära att du som kriminalvårdare behöver ingripa fysiskt om situationen kräver för att skydda dig själv, en kollega eller klient. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kriminalvårdens verksamhet pågår dygnet runt, året runt. Du kommer att arbeta dagar, kvällar och helger. Vissa scheman innefattar arbete på nätter.
Låter detta som ett arbete för dig? Läs gärna mer på vår hemsida och ta del av information, yrkesroller och de fördelar som finns inom kriminalvården. Där kan du även se korta filmer med medarbetare inom Kriminalvården som beskriver yrket.https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
B Körkort
Det är meriterande om du har:
* Pågående värnplikt, polisutbildning eller annan juridisk eller beteende inriktad utbildning på högskolenivå
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansöknings länken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryterings annonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
