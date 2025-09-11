Kredithandläggare
2025-09-11
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll med kundkontakt och som vill arbeta i en stimulerande och engagerande arbetsmiljö.
Nu söker vi på SJR en konsult till vår kund på Kungsholmen. Vi söker dig som tidigare har arbetat som kredithandläggare. Uppdraget är start i oktober och sträcker sig 1 år framåt. Där efter finns en stor chans till övergång till kund alternativt förlängning av kontraktet. Kunden erbjuder hybridarbete.
I rollen som kredithandläggare kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor och besvara kreditförfrågningar från företag. Du kommer att ha mycket kontakt med kunder, kundens säljare och myndigheter. Kunden erbjuder en positiv och prestigelös arbetsplats.
Ansvarsområden
Backoffice för Kredithandläggning
Krav - och inkasso
Reserveringar
Tvistehantering
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har arbetat som kredithandläggare tidigare och minst 3 år. Du har en bred kunskap om kredithandläggningens rutiner och processer. Hos kunden kan du prata med både svenska och engelska kunder vilket ställer krav på att du är flytande i både tal och skrift. Vidare har du lätt för att sätta dig in olika system.Dina personliga egenskaper
För att trivas i denna roll bör du vara positiv, serviceinriktad och prestigelös. Du är trygg i dig själv och driver ditt eget arbete framåt. Du är samarbetsvillig och hjälpsam samtidigt som du sprider härlig energi omkring dig. Vidare är du flexibel och har ett stort engagemang för ditt jobb och kunderna.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-25.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
