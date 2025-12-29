Kreativ och driven Medieproducent
Västerviks Stormarknad AB / Kulturjobb / Västervik Visa alla kulturjobb i Västervik
2025-12-29
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks Stormarknad AB i Västervik
ICA Maxi Västervik är kommunens ledande dagligvaruhandel som är mitt inne i en spännande tillväxtresa där vi under de senaste åren tagit rejäla kliv vad gäller marknadsandelar, omsättning och kundnöjdhet. I december öppnade vi vår nya restaurang Icanders och under våren har vi satsat ytterligare på vår onlinehandel genom att installera avhämtningsskåp. Vår drivkraft är att kunna erbjuda det bästa för våra kunder och vi jobbar för att varje dag möta kundens önskemål var gäller sortiment, service och pris.
Vi söker nu någon som kan ta vår närvaro på sociala medier till nästa nivå under vår tillväxtresa. Vi söker dig som är en driven, idérik och lösningsorienterad medieproducent för att skapa och publicera innehåll (foto, video, text) i framförallt våra sociala medier och andra digitala kanaler, men även marknadsföring för trycksaker kommer förekomma. Du kommer ha stor frihet att utforma vår digitala närvaro och tillhörande strategiarbete. Du kommer också ha ett större marknadsansvar för vår digitala kommunikation utåt i samråd med ledningsgrupp och ICAs centrala reklamavdelning. Låter det som något för dig? Sök idag!
Krav för tjänsten:
Relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet av motsvarande tjänst
Mycket god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga
Mycket god språkkänsla samt goda kunskaper i fotografering, bild- och videoredigering
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av arbete i butik
Vad vi erbjuder dig:
Du kommer ingå i laget ICA Maxi Västervik, ett stort arbetslag med många yrkeskategorier men med genuin lagkänsla och där vi strävar efter att vara Handelns bästa arbetsgivare
Ett roligt och omväxlande arbete med mycket frihet som uppmuntrar nya idéer och kreativitet
Friskvårdsbidrag och andra friskvårdsförmåner
Du kommer ingå i företagets driftgrupp
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 75-100%.
6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Sök tjänsten genom att bifoga CV, personligt brev och två till tre arbetsprover på foto, video, some-content eller text som du gjort tidigare. Vi önskar din ansökan senast den 18 januari. Ansökningar hanteras löpande.
Om ICA Maxi Västervik:
Företaget grundades i Västervik 1994 och blev ICA Maxi 2011 då butiken flyttade till nuvarande lokaler på handelsområdet Ljungheden. Butiken omsätter cirka 500 miljoner kronor årligen och har cirka 130 medarbetare, närmare 200 under sommarperioden. Vårt mål är att vara norra Kalmar läns bästa handelsplats för dagligvaror och vi erbjuder ett stort utbud av färskvaror och specerivaror, i butik och online. I samarbete med Maxi Special erbjuds även ett stort sortiment av varor för hemmet. Vi har manuell fisk- och delikatessdisk, eget bageri och konditori samt restaurang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: marie.isaksson@maxi.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Stormarknad AB
(org.nr 556814-9396)
Ljunghedsvägen 2 (visa karta
)
593 23 VÄSTERVIK Arbetsplats
ICA Maxi Kontakt
HR
Marie Isaksson marie.isaksson@maxi.ica.se 0490-566804 Jobbnummer
9665455