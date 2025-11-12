Kreativ mediasäljare
2025-11-12
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Visa alla jobb hos MediaFokus i Västervik AB i Västervik
Nu söker vi mediasäljare inom reklambranschen.
Vi är ett företag inom reklambranschen i Sverige med produkter i tryckt och digitalt format. Vi har fokus på att leverera och effektiva marknadsföringslösningar till våra kunder. Som mediasäljare hos oss arbetar du nära våra kunder för att förstå deras behov och skapa skräddarsydda lösningar som ger resultat.
Arbetsbeskrivning: Som mediasäljare hos oss kommer du att spela en central roll i att hjälpa våra kunder att nå sina marknadsföringsmål. Presentera våra olika reklamlösningar och mediautrymmen på ett övertygande sätt. Tjänsten som annonssäljare är en mycket viktig del i vårt arbete.
Vi söker dig: Säljerfarenhet över telefon är meriterande, resultatorienterad och förmåga att arbeta mot uppsatta mål, förmåga att bygga relationer, men det viktigaste är att du är social och har lätt för att prata med nya kontakter över telefon och via mejl.
Vi utgår från vårt kontor i Västervik där du jobbar i en projektgrupp och tillsammans med ett strukturerat och bra gäng med säljare.
Maila ditt CV till bjorn.lilja@mediafokus.se
om du känner att denna tjänst skulle passa dig
Vill du ha mer information om tjänsten ring Björn på 070-578 96 70 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: bjorn.lilja@mediapartner.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mediafokus i Västervik AB
593 30 VÄSTERVIK Kontakt
Björn Lilja bjorn.lilja@mediapartner.nu 0705789670 Jobbnummer
