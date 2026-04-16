Kreativ köksritare/ Köksdesigner
2026-04-16
Skelleftekök AB söker en kreativ Köksritare / Köksdesigner
Är du en person som brinner för inredning, funktionell design och att förverkliga kunders drömmar? Då kan det vara dig vi söker!
Vi på Skelleftekök växer och behöver nu förstärka vårt team med en engagerad köksritare. Vi har eget snickeri och måleri, hos oss är special vår standard och du får möjlighet att kombinera din tekniska skicklighet med ett öga för estetik.
Om rollen
Som köksritare hos oss är du länken mellan kundens vision och det färdiga resultatet. Din vardag består av att guida kunder genom hela processen - från första mötet och behovsanalys till färdigställd ritning och orderläggning.
Dina främsta arbetsuppgifter:
Hålla konsultationer med kunder.
Skapa tekniska ritningar och fotorealistiska 3D-visualiseringar i programmet Winner Flex.
Ta fram offerter och hantera orderläggning.
Ansvara för uppföljning och ha tätt samarbete med våra montörer och leverantörer.
Vem är du?
I ett litet och tajt team på 12 kollegor är vem du är lika viktigt som vad du kan. Vi letar efter dig som inte bara har öga för färg och form, utan som också bidrar till vår goda stämning på kontoret.
Kort sagt: Vi kan lära dig våra system och processer, men din positiva inställning och ditt sätt att bemöta människor har du med dig från början.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av köksplanering eller inredningsdesign.
Goda kunskaper i ritprogram för kök. Meriterande om du kan Winner Flex.
Ett öga för trender, färgsättning och ergonomi.
Grundläggande förståelse för byggteknik och materialval för att kunna ge realistiska förslag.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Korta beslutsvägar & inflytande: Vi är en platt organisation. Har du en bra idé för hur vi kan förbättra våra ritprocesser eller kundmöten? Här är det kort väg från idé till genomförande.
En familjär företagskultur: Vi är ett sammansvetsat gäng som stöttar varandra. Vi värnar om en prestigelös stämning där vi skrattar tillsammans och har kul på jobbet.
Variation i arbetet: Eftersom vi är ett mindre team får du följa projekten hela vägen - från första skissen till att köket faktiskt står på plats. Det ger en unik stolthet i hantverket.
Du blir en del av ett härligt team där vi stöttar varandra och brinner för att leverera kvalitet i varje detalj.
Anställningsform: 100% Tillsvidare/Provanställning.
Placering: Ursviken Publiceringsdatum2026-04-16Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka ditt CV och ett personligt brev till anna@skelleftekok.se
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Anna på anna@skelleftekok.se
På grund av tidsbrist ser vi helst ansökan via mail!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: anna@skelleftekok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skelleftekök AB
(org.nr 556624-8034), http://www.skelleftekok.se
Finsliparvägen 13 (visa karta
)
932 37 URSVIKEN Kontakt
Anna Brandt anna@skelleftekok.se Jobbnummer
9857875