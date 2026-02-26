Kravanalytiker Kraftsystemanalys & Agil utveckling
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett komplext och samhällskritiskt infrastrukturprojekt med lång genomförandetid? Nu söker vi en erfaren kvalitetssamordnare till ett omfattande projekt inom spårbunden infrastruktur som befinner sig i ett intensivt byggskede.
Projektet omfattar nybyggnation av tunnlar, stationer och tillhörande anläggningar samt framtida installations- och systemarbeten. Organisationen är uppdelad i flera delprojekt med parallella entreprenader och höga krav på struktur, samordning och kvalitetssäkring.
Om uppdraget
Som kvalitetssamordnare ingår du i projektets stab och arbetar tvärfunktionellt mot flera delprojekt. Du har en central roll i att samordna och utveckla kvalitetsarbetet samt säkerställa att styrande dokument, processer och krav efterlevs i såväl beställarorganisationen som hos entreprenörer.
Du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till projektledning och byggledning och bidrar aktivt till att kvalitet integreras i det dagliga arbetet genom hela byggskedet. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Samordna, vidareutveckla och följa upp projektets kvalitetsarbete
Stötta projektchef, projektledare och byggledare i kvalitetsfrågor inom entreprenader
Granska entreprenörers projekt- och kvalitetsplaner samt säkerställa kravuppfyllnad
Medverka vid framtagande och uppföljning av kontrollprogram
Implementera och förankra styrande och stödjande dokument i organisationen
Planera, genomföra och följa upp interna revisioner enligt fastställt revisionsprogram
Leda kvalitetsrelaterade mötesforum och samordna kvalitetsfunktionen
Identifiera förbättringsområden och driva kontinuerligt förbättringsarbete
Utbilda medarbetare i rutiner, arbetssätt och kvalitetssystem
Bidra till utveckling av styr- och ledningssystem samt verksamhetsplanering
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, och andra arbetsuppgifter kan förekomma beroende på projektets behov.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete i större bygg- eller anläggningsprojekt
Har arbetat i komplexa organisationer med flera parallella entreprenader
Har god förståelse för entreprenadjuridik, kvalitetskrav och kontrollprocesser i byggskede
Har erfarenhet av revisioner och systematiskt förbättringsarbete
Är strukturerad, analytisk och noggrann
Har förmåga att arbeta självständigt samt leda och samordna andra
Är kommunikativ och trygg i att utbilda, driva möten och föra dialog med olika intressenter
Detta är ett kvalificerat uppdrag i ett långsiktigt och tekniskt avancerat projekt med stor betydelse för framtidens infrastruktur.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9766379