Kravanalytiker inom verksamhetsutveckling
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-04-22
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällskritisk verksamhet inom energisektorn där kravarbete är en central del i både verksamhetsutveckling och IT-nära initiativ. Uppdraget ligger i en sektion som arbetar strategiskt, styrande och stödjande med utveckling, samordning, förvaltning samt gemensamma metoder och verktyg. Här får du driva kravarbetet framåt och stötta projekt- och uppdragsledning så att rätt förutsättningar finns för leverans.
Du blir en viktig länk mellan verksamhet, intressenter, projektledning och utvecklingsteam. Fokus ligger på att skapa struktur, tydlighet och framdrift i komplexa uppdrag där krav behöver vara väl förankrade, prioriterade och möjliga att följa genom hela livscykeln. Eftersom sektionen stöttar flera initiativ kan du också få arbeta brett i olika uppdrag med liknande ansvar. Det här är ett intressant uppdrag för dig som vill kombinera verksamhetsförståelse, struktur och kravledning i en miljö där ditt arbete får tydlig effekt på både arbetssätt och leveranser.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar kravprocessen, och ser till att rätt krav tas fram i rätt tid och med rätt kvalitet.
Du planerar, prioriterar och följer upp kravarbetet tillsammans med relevanta intressenter.
Du samlar in och analyserar krav genom intervjuer, workshops och dialog med verksamhet och användare.
Du tar fram och underhåller kravdokumentation, specifikationer och användarberättelser för både funktionella och icke-funktionella krav.
Du skapar en gemensam förståelse för kraven mellan verksamhet, projektledning, utvecklare och testare.
Du sätter upp och utvecklar livscykelhantering för krav, inklusive spårbarhet, förändringshantering, prioritering och validering.
Du skapar struktur i kravbilden och stöttar etablering av hållbara arbetssätt för förvaltning av krav.
Du deltar i granskning och godkännande av kravdokument samt stödjer testaktiviteter och acceptanstester.
Du identifierar risker kopplade till krav och föreslår åtgärder för att hantera dem.
Du tar vid behov fram testplaner utifrån kravmassan och leder delar av testprocessen, även om huvudfokus ligger på kravarbete.
KravAkademisk examen på minst kandidatnivå inom ekonomi, IT, datavetenskap eller systemvetenskap.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som kravanalytiker inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och/eller IT-projekt, inklusive insamling och prioritering av krav samt workshopledning.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med verktyg och plattformar för kravhantering, Jira och/eller Azure DevOps.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och brett med kravarbete inom minst två av följande områden: processutveckling, IT-system (frontend/backend), IT-hårdvara och Operational Technology (OT).
Minst 3 års erfarenhet av testledning och att skriva testfall.
Du uttrycker dig flytande på svenska, både muntligt och skriftligt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 2 års erfarenhet av att arbeta med agila metoder.
Minst 3 års erfarenhet i rollen som uppdrags- eller projektledare.
Certifiering i agila metoder, SAFe eller Scrum.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7617744-1961574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9870531