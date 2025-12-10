Kravanalytiker hos Multiply
2025-12-10
Är du en erfaren kravanalytiker som brinner för att omvandla verksamhetsbehov till konkreta IT-krav? Vill du arbeta med spännande uppdrag hos några av Sveriges mest prestigefyllda företag och vara en del av ett innovativt techbolag med egen produktutveckling? Då har vi jobbet för dig!
Om Multiply Teknik & IT
Multiply Teknik & IT (www.multiply.se) är en teknologi partner till några av Sveriges största och mest framstående företag inom en rad branscher. Vi kombinerar spetskompetens inom teknik och IT med ett starkt affärs fokus för att leverera värdeskapande lösningar. Utöver att arbeta med kunduppdrag driver vi även egen produktutveckling genom vårt flödesvisualiseringsverktyg VisFlow (www.visflow.io).
Som en del av Multiply får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och innovativ miljö där vi ser långsiktiga relationer med både våra medarbetare och kunder som en självklarhet. Den här rollen innebär en fast anställning hos oss, där du blir en viktig del av vårt team och bidrar till våra kunders digitala transformation.
Om rollen
I rollen som kravanalytiker kommer du att arbeta i uppdrag hos våra kunder där du samverkar med olika intressenter för att kartlägga, analysera och dokumentera krav för IT- och verksamhets utvecklingsprojekt. Du leder workshops, driver kravinsamling och säkerställer att utvecklingsteamen får de rätta underlagen för att skapa optimala lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra intressentanalys och kravinsamling genom intervjuer, workshops och fältstudier.
Dokumentera och analysera funktionella och icke-funktionella krav.
Översätta verksamhetsbehov till tydliga IT-krav och användningsfall.
Samarbeta med utvecklingsteam och säkerställa att kraven implementeras korrekt.
Leda och facilitera workshops och kravforum.
Bedöma kostnader, risker och avgränsningar i kravhanteringsprocessen.
Skapa flödesbeskrivningar och stödja verksamheten i förändringsledning.
Kommunicera tekniska koncept på ett tydligt sätt till olika målgrupper.
Vi söker dig som:
Har mångårig erfarenhet av kravanalys inom IT- och teknikutvecklingsprojekt.
Är van vid att arbeta med både funktionella och icke-funktionella krav.
Har erfarenhet av att driva workshops, möten och kravforum.
Har erfarenhet av att leda kravhantering i komplexa IT-projekt.
Har en förmåga att hantera tekniska krav och samverka med både verksamhet och IT.
Har arbetat med agila metoder och verktyg som Jira och Confluence.
Är strukturerad, analytisk och har en utmärkt kommunikationsförmåga.
Talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom svensk myndighet eller offentlig sektor.
Erfarenhet av förändringsledning och att arbeta i större organisationer.
Erfarenhet av projektledning.
Kunskap om process- och begrepps modellering.
Erfarenhet av att arbeta med egenutvecklade system och kravkataloger.
Hur ser framgång ut i denna roll?
En framgångsrik kravanalytiker hos Multiply är en nyckelperson i att säkerställa att våra kunder får de bästa lösningarna för sina behov. Du lyckas genom att:
Etablera och upprätthålla starka relationer med kunder och intressenter.
Driva kravprocessen effektivt och säkerställa att kraven är väl definierade och genomförbara.
Stötta utvecklingsteam och verksamhet i att skapa lösningar som både uppfyller affärsbehov och tekniska krav.
Bidra till kontinuerlig förbättring av processer och arbetssätt.
Vara en drivande och engagerad lagspelare som delar kunskap och erfarenheter med teamet.
Ha en stark närvaro och förmåga att påverka genom tydlig och förtroendeingivande kommunikation, vilket skapar engagemang och samsyn hos intressenter på olika nivåer.
Varför Multiply Teknik & IT?
Hos oss får du arbeta med engagerade och kunniga kollegor i en organisation som värdesätter innovation, samarbete och personlig utveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, långsiktiga uppdrag hos ledande företag och möjligheten att vara med och påverka framtidens digitala lösningar - både hos våra kunder och genom vår egen produktutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multiply Teknik & IT AB
141 75 KUNGENS KURVA Jobbnummer
9637361