Kravanalytiker
2025-12-10
Professional Galaxy söker nu en Kravanalytiker (nivå 3) hos vår kund i Borlänge
Uppdragsbeskrivning: Vi söker en person som har förmågan att analysera och lösa problem på ett strukturerat och effektivt sätt, arbeta effektivt både självständigt och som en del av ett team samt vara lyhörd, kommunikativ och pragmatisk. Kommer ingå i ett systemutvecklingsteam som håller på att ta fram en ny it lösning för teknisk dokumentation. Kommer vara en del av ett kravteam och ta en ledande roll inom UX/Interaktionsdesign. Kommer arbeta med krav och visualisering i form av mockups.
Hålla workshops och demos, ta fram mockups baserat på krav.
Kommer arbeta i Aure devops och andra lämpliga systemstöd för UX ex: Balsamiq
SKALL-KRAV
Konsulten ska ha:
1) ska ha minst 3 års arbetserfarenhet av att arbeta agilt med både funktionskrav och kvalitetskrav
2) ska minst 3 års erfarenhet av UX/interaktionsdesign
3) ska ha minst 3 års erfarenhet av visualisering av krav i form av mockups.
4) ska ha minst 3 års erfarenhet av att hålla workshops och arbetsmöten för kravinsamling, samla in och översätta behov till systemkrav, strukturera, bryta ner, analysera, dokumentera, verifiera, prioritera och kommunicera krav.
5) ska ha erfarenhet av att kartlägga användnings- och verksamhetsprocesser samt kravhantering vid nyutveckling olika uppdrag.
6) ska ha erfarenhet av kravhantering för system med mer än 400 användare.
7) Behärska svenska språket i tal och skrift.
Avtalslängd: 2026-01-19 TILL 2027-01-18, option på förlängning om 6 + 6 månader till och med 2028-01-19. Stationeringsort: Borlänge. Distansarbete får förekomma upp till 40% av omfattningen
Distansarbete: Nej
Område: Borlänge
Svar senast: 2025-12-14
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
