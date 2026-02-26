Kraftstaden Fastigheter söker Business controller
Vi kan fastigheter. Tillsammans har vi som arbetar på Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB över 400 års erfarenhet av fastigheter och förvaltning. För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar i ändamålsenliga lokaler, som också håller över tid. Dessutom älskar vi att vara i framkant med projekt utöver det vanliga. Våra cirka 500 000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler är fördelade i Trollhättans tätort med omnejd. Vår vision är miljöer där alla får plats att växa och när Trollhättan ska närma sig 70 000 invånare till 2030 så spelar vi en central roll för att erbjuda arbetsplatser.
Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där analys, affärsförståelse och beslutsstöd står i centrum? Vi söker en Business Controller som vill bidra till utvecklingen av vårt fastighetsbestånd.
Som Business Controller har du en central och verksamhetsnära roll där du arbetar med uppföljning, analys och ekonomiskt beslutsstöd. Du bidrar med helhetsperspektiv, skapar förståelse för ekonomiska samband och är ett aktivt stöd till chefer och verksamhet i både strategiska och operativa frågor. Du är underställd ekonomichefen och rapporterar direkt till denne.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du löpande med resultatuppföljning, analyser och budgetjämförelser, där du identifierar, analyserar och förklarar avvikelser samt följer upp relevanta nyckeltal. Du har ett helhetsperspektiv på ekonomin och bidrar med analyser som stödjer verksamhetens beslut. Du är delaktig i värderingsprocessen av fastighetsbeståndet, inklusive bedömningar av eventuella omvärderingar, och bistår verksamheten med investeringskalkyler samt bedömningar av hyresnivåer.
Vidare fungerar du som ett aktivt och pedagogiskt stöd till verksamheten med målet att öka den ekonomiska förståelsen och stärka kostnadsmedvetenheten. Du arbetar proaktivt med att identifiera förbättringspotentialer och bidrar till utveckling av arbetssätt, rutiner och beslutsstöd. Rollen innefattar även delaktighet i budgetprocessen, där du samordnar, sammanställer och analyserar underlag samt stödjer verksamheten genom hela processen. Du medverkar i bokslutsarbetet för både helår och delår och bidrar till att säkerställa kvalitet och analys i rapporteringen. Tjänsten omfattar delaktighet i de dagliga rutinerna på ekonomiavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi samt flerårig erfarenhet av att arbeta i en liknande roll inom fastighetsbolag. Du har god erfarenhet av värdering och analys av fastighetsbestånd och en mycket god förståelse för ekonomiska processer, uppföljning och nyckeltal. Du är van att arbeta analytiskt, strukturerat och självständigt samt känner dig trygg i rollen som ekonomiskt stöd till verksamheten.
För att lyckas i rollen är du analytisk och har förmåga att se helhet och samband. Du är pedagogisk, kommunikativ och tycker om att samarbeta samt bygga förtroende i organisationen. Vidare är du lösningsorienterad, proaktiv och drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt. Du är social, trygg i dialog med olika funktioner och trivs i en verksamhetsnära roll.
Du använder aktivt IT-system och digitala verktyg i ditt arbete och har ett genuint intresse för utveckling inom ditt område. Du håller dig uppdaterad kring ny teknik och har gärna ett särskilt intresse för digitalisering och AI som verktyg för att driva verksamheten framåt.
Välkommen till Kraftstaden Fastigheter!
Vi är en arbetsplats som strävar efter att skapa en miljö där varje medarbetare känner sig uppskattad och stöttad. Som en del av vårt fantastiska team kommer du att få ta del av en rad förmåner som är utformade för att främja hela din hälsa. Med flexibel arbetstid, generösa friskvårdsbidrag och möjligheten att använda din arbetstelefon för personligt bruk, vill vi säkerställa att du har balans mellan arbete och fritid. Vi är inte heller snåla när det gäller avtalsförmåner. Med förmåner som tjänstepension, extra semesterdagar när du fyller 40 år och omfattande försäkringar, vill vi se till att du känner dig trygg både nu och i framtiden. Det är inte bara förmåner som gör oss till en eftertraktad arbetsgivare. Vår aktiva personalklubb ordnar regelbundet roliga aktiviteter både under och utanför arbetstid, vilket ger dig möjlighet att skapa starka band med dina kollegor och samtidigt hålla dig frisk och aktiv. När det kommer till kollegorna, kan vi lova att du kommer att trivas i vår välkomnande och härliga gemenskap av cirka 60 personer.
Tillsammans utgör vi Kraftstaden Fastigheter och vi ser fram emot att välkomna dig till oss!Så ansöker du
Kraftstaden Fastigheter ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett digitalt system - kontakta kontaktperson som står i annonsen.
