Korttidsvikarie till måltidsservice
Värnamo Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Värnamo
2026-01-26
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-01-26Beskrivning
Är du en positiv och driven person som gillar mat och brinner för att ge riktigt god service? Då är det dig vi söker!
Vi behöver fler korttidsvikarier och välkomnar dig som har intresse för - eller utbildning inom - måltid att skicka in en intresseansökan till vår vikariebank.
Som korttidsvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro, vilket innebär att du behöver vara flexibel, nyfiken och trygg med att snabbt kunna anpassa dig till nya arbetsplatser och situationer.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS. Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, SamverkanDina arbetsuppgifter
Hos oss inom måltidsservice får du ett kreativt och varierat arbete där du bidrar till att skapa goda, näringsrika och uppskattade måltider.
Som korttidsvikarie får du chansen att arbeta både i större tillagningskök och i mindre ensamkök - en perfekt möjlighet att utvecklas och lära dig olika arbetsmiljöer. I våra kök serverar vi frukost, lunch och mellanmål, och du är med i hela processen från förberedelse till servering.
Du arbetar enligt våra rutiner för egenkontroll och följer de riktlinjer som gäller inom verksamheten för att säkerställa kvalitet och trygghet i måltiderna vi erbjuder.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Då är du varmt välkommen att bli en del av vår vikariebank!Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en pågående eller avslutad utbildning inom restaurang och storkök.
Men även du som har erfarenhet eller ett genuint intresse för måltidsverksamhet är varmt välkommen att skicka in din intresseansökan.
Som person har du ett trevligt bemötande och vill bidra till en positiv upplevelse för våra matgäster. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar tydligt. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är viktiga för att kunna utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som meriterande om du har körkort och tillgång till bil.
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Information om process
- Urval och intervjuer sker löpande under hela rekryteringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
- Innan anställning krävs uppvisande av ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer enkelt ditt utdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
- Vid anställning får du en introduktion anpassad efter verksamheten så att du känner dig trygg i din roll från start.
Serviceförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att ge våra medborgare och medarbetare en god service. Vi ansvarar för måltidsservice till skolor och äldreomsorg, IT och digitalisering, lokalvård, kontaktcenter, intern service, logistik- och tryckeri, fordonsenhet och tolkservice. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/serviceforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Serviceförvaltningen, Måltidschef, Vikariebank Kontakt
Lars Johansson 0370-377250 Jobbnummer
9704281