Koordinator mot Funktionsstöd

Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Inom verksamhetsområdet Funktionsstöd arbetar vi för att göra skillnad för människor varje dag.
I verksamhetsområdet ingår boende, daglig verksamhet, boendestöd, personlig assistans och barn- och ungdomsverksamhet.
På enheten Stöd och utveckling jobbar koordinatorer och vårt uppdrag är att stötta verksamhetsområdet Funktionsstöd utifrån våra kompetenser.
Vi utgår från Stadshuset i centrala Kungälv, som är en aktivitetsbaserad arbetsplats med goda pendlingsmöjligheter.
Vi är ett gott gäng som har roligt tillsammans. Vill du bli vår nya kollega? Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som koordinator ansvarar du för en del men har också tillsammans med dina kollegor ett gemensamt ansvar för helheten. Din uppgift är att inom ditt område administrera vårt schemaläggningssystem Time Care Planering. I nära dialog med chefer och medarbetare utifrån verksamheternas behov färdigställa schemat (diffkorrigera) med hänsyn till gällande lagar, avtal och verksamhetens ekonomi. I uppdraget ingår även att tillsammans med chef och bemanningscontroller följa upp och utvärdera bemanningsprocessen, se över bemanningsbehovet och schemat för att utveckla arbetet kring planering och schemaläggning.
Du kommer att stötta medarbetare i schemaprocessen och rapportering av avvikelser i personalsystemet Personec. Du kommer också att hantera vikariebokningar för korttidsfrånvaro i Time Care Pool. Som korttidsrekryterare arbetar man med flera moment som ingår vid planering och administrering av timvikarier.
Vår viktigaste uppgift är att förse verksamheten med kvalitativ personal. För att kunna göra detta behöver du vara trygg i att ta snabba beslut och trivas med ett periodvis högt tempo. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av bemanningsekonomi och kunskap om arbetstidsregler, arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt. Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom planering och bemanning för LSS-verksamheter som bemannas dygnet runt. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av systemverktyg som Personec, Time Care Pool och Time Care Planering.
Vi ser gärna att du har en KY/YH-utbildning inom personal- löneadministration eller eftergymnasial utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att klara uppdraget behöver du ha god samarbetsförmåga, vara kundorienterad och ha ett professionellt bemötande mot alla du kommer i kontakt med. Du har en god kommunikativ förmåga. Arbetet kräver att du är strukturerad och förmåga att analysera. Du kan prioritera arbetsuppgifter vid arbetstoppar och behålla lugnet även i stressade situationer. Du ser möjligheter i komplexa situationer och har lätt för problemlösning.
Körkort kan komma att vara ett krav.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du skall kunna lämna minst två chefreferenser ifrån dina senaste arbetsgivare. Har du tidigare haft en anställning i Kungälvs kommun kommer interna referenser att tas.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället. Är du svensk medborgare skall du kunna uppvisa pass eller nationellt ID kort.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
