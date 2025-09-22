Kontrollrumsingenjör
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vårt kontrollrum sköter styrning, reglering och övervakning av råvattenförsörjning, drickvattenberedning och distribution. I din roll som kontrollrumsingenjör kommer du:
• Hantera inkommande data och larm, och dra slutsatser av den tillgängliga informationen.
• Sköta kontakt med bland annat kommuner, räddningstjänst och Göteborgs Stad kollegor beroende på situation.
• Agera kravställande utifrån våra krav på vattenkvalité.
• Administrativa uppgifter, såsom upprättande av rutiner och dokumentation.
• Agera som stöd i diverse projekt på förvaltningen.
Detta är en roll med många kontaktytor, där vi som kontrollrumsingenjörer ansvarar för kommunikationen mellan förvaltningen och andra myndigheter i avseende råvattens kvalité samt ser till att dricksvattnet håller en god kvalité.
Dagtid arbetar vi från ett centralt kontrollrum samt ingår i driftteamen till våra två vattenverk. Kvällar, helger och nätter arbetar vi endast i det centrala kontrollrumet och hanterar uppdrag från hela förvaltningen, kopplat till både drift och anläggning.
Kontakt med allmänheten via SOS Alarm, ledningsnätsrelaterade frågor samt säkerhetsrelaterade ärenden ingår i tjänsten.
Som kontrollrumsingenjör hos oss kommer du att få arbeta med många kompetenta och duktiga kollegor. Vi arbetar skift och varierar skiftgången för att rotera vilka vi arbetar tillsammans med. Vi stöttar och hjälper varandra i arbetet när det behövs, men har också tillit till varandras förmåga att ta egna beslut baserat på tillgänglig information.Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du:
• 3-årig högskoleutbildning inom processindustri, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• B-körkort
Har du tidigare arbetat i skift samt arbetat i styrsystemen Cactus och ABB är det meriterande. Det är fördelaktigt om du arbetat med loggböcker och har dokumentationsvana. Då tjänsten innehåller administrativa uppgifter ser vi att du kan uttrycka dig i tal som i skrift.
Som person söker vi dig som är:
• Samarbetsorienterad
• Flexibel
• Analytisk
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar bla. registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.
ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Intervjuer görs löpande i processen. Provanställning kan bli aktuellt.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
