Kontrollansvarig (KA) med behörighet K
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-28Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kontrollansvarig (KA) med behörighet K till ett större renoveringsprojekt inom utbildningsfastigheter. Uppdraget omfattar flera etapper och du följer processen genom hela genomförandet, med särskilt fokus på att stödja projektet i frågor kopplade till PBL, bygglov och kontroller.
Du blir en viktig del i arbetet med att skapa struktur och kvalitet i projektets kontrollarbete, i nära samverkan med projektorganisation, konsulter, entreprenörer och bygglovsfunktion.
ArbetsuppgifterKalla till KA-möten samt ansvara för protokollföring
Stötta i dialog och samordning med bygglov och kontrollanter
Upprätta erforderliga kontrollplaner enligt PBL och följa upp att de efterlevs
Föra anteckningar vid möten med konsulter, entreprenörer och bygglovshandläggare
Ta fram rapporter från platsbesök
Hantera administrativ kontakt med kommunens bygglovsenhet
KravCertifiering/behörighet som Kontrollansvarig behörighet K
God erfarenhet av att leda komplexa ROT-projekt och ansvara för en större projekteringsorganisation
Erfarenhet av arbete med kontrollplaner enligt PBL samt uppföljning av efterlevnad
MeriterandeErfarenhet av området och omkringliggande fastigheter och verksamheter
Erfarenhet från liknande uppdragSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308574-1867112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9769385