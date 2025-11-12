Kontrollanläggningskonstruktör
Är du en konstruktör med ett genuint intresse för elkraft och automationslösningar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett konsultbolag som är verksamt inom elkraft och automationslösningar där dem levererar nyckelfärdiga system till eldistribution, industrin samt vind-, sol-, vatten- och värmekraftverk, med projekt både i Sverige och övriga Norden. De har specialistkompetens inom elkraft och automationslösningar, och den nordiska närvaron möjliggör genomförande av projekt som uppfyller kundernas krav på kvalitet och funktionalitet.
Företaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och implementera elkraftsanläggningar, med fokus på hög teknisk standard och branschspecifika expertiser.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som kontrollanläggningskonstruktör ansvarar du för att utveckla och utforma tekniska lösningar inom elkraftens kontrollsystem. Arbetet omfattar systemdesign, detaljkonstruktion, framtagning av tillverkningsunderlag och teknisk dokumentation i samarbete med projektledare och övriga projektmedlemmar. Rollen innebär även att säkerställa att konstruktionerna uppfyller gällande standarder, kundkrav och kvalitetsnivåer. Du planerar och driver dina arbetsuppgifter inom överenskomna tidsramar och deltar vid provning och idrifttagning när det krävs. Tjänsten innefattar också att bidra till utveckling av arbetssätt och processer samt att upprätthålla goda relationer med kunder och leverantörer.
Du erbjuds
Flexibilitet i vardagen - möjlighet att arbeta på distans 2-3 dagar i veckan.
Stöd för hemmakontor - bor du längre från kontoret erbjuder företaget ersättning för att skapa en bekväm och funktionell arbetsplats hemma.
Trygghet och förmåner - konkurrenskraftiga villkor och generösa förmåner.
Utveckling och innovation - du får arbeta med modern teknik i framkant och har goda möjligheter att växa inom organisationen.
Vi söker dig som
Har utbildning och erfarenhet inom elkraftsanläggningar och konstruktion av kontrollanläggningar.
Har minst 3 års erfarenhet av konstruktion inom området, gärna med fokus på svenska elkraftsanläggningar.
Har goda kunskaper i konstruktionsprogram som EPLAN eller motsvarande.
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Trivs i ett samarbetsinriktat arbetsklimat där det kan vara högt tempo och där man värdesätter öppenhet och respekt.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
