Kontrakterat jourhem
2025-12-17
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Medborgarförvaltningen i Värnamo söker ett till kontrakterat jourhem som kan ta emot 2-3 barn i ett akut skede.
Uppdraget som kontrakterat jourhem innebär att ni ska kunna ta emot tillfälligt placerade barn och ungdomar med mycket kort varsel, alla veckans dagar och tider på dygnet. Placeringen kan variera från enstaka dagar till några månader.
De barn och ungdomar som bor i jourhem kan av olika anledningar inte bo hemma med sin/sina vårdnadshavare och är därför i behov av ett jourhem. När barnet inte kan bo hemma behöver barnet vara jourhemsplacerad, antingen en kortare period eller under tiden socialtjänsten färdigställer en utredning som påvisar barnets behov av eventuella insatser. Efter att barnet bott i jourhem kan det antingen flytta tillbaka till sin/sina vårdnadshavare eller ex. flytta till familjehem för en långvarig placering. Dina arbetsuppgifter
Som jourhem förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har behov av jourhemsplacering. Uppdraget som jourhem innebär att ni har ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar också för att stödja skolgången, medverka vid fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska nätverk, med mera.
Ni får stöd och handledning av familjehemssekreterarna samt även stöd och nära samarbete med barnets socialsekreterare.
Som jourhem behöver en vuxen vara hemma på heltid för att ta hand om ett barn/ungdom eller syskonpar i sitt hem.Kvalifikationer
För att vara jourhem krävs ett genuint intresse av att hjälpa andra då vi arbetar med barn och ungdomar som är i akut behov av stöd. Jourhemmet ska vara beläget i Värnamo kommun eller grannkommun. Övriga kvalifikationer är:
- Ett engagemang för barn och ungdomar
- Körkort och tillgång till egen bil
- En förälder som kan vara hemma på heltid
- Extra sovrum tillgängliga för barn i behov av placering
De egenskaper vi eftersöker hos blivande jourhem är:
- Stabila och trygga vuxna
- God förmåga att samarbeta
- Väl integrerade i det svenska samhället
- Intresse, tid och engagemang för fler barn
- God förmåga att skapa en trygg bas för barnet
Vi söker dig/Er som har plats, tid och stort engagemang att öppna upp sitt hem för de barn och ungdomar som har behov av annat boende en period.
Som kontrakterat jourhem för Värnamo kommun erbjuds ni handledning samt utbildning i "Ett hem att växa i" som är en grundutbildning för jourhem och familjehem. Utbildningen syftar till att ge insikt och förmåga att hantera olika utmaningar inom uppdraget.
Familjehemsgruppen har också behov av fler tillfälliga jourhem som tar uppdrag som jourhem tillfälligt, vissa dagar, helger, veckor då ordinarie kontrakterade jourhem har semester. Känner du att du har möjlighet att vara jourhem men inte möjlighet vara hemma på heltid så är behovet av tillfälliga jourhem stort så välkommen att ansökan även du som inte kan vara hemma på heltid.Anställningsvillkor
För att bli godkänd som jourhem krävs det att man medverkar i en utredning som familjehemssekreterarna genomför. Utredningen innefattar bland annat intervjuer, registerutdrag från olika myndigheter, hembesök och referenstagning. Efter utredningen fattas beslut om man är lämplig att ta emot barn och unga i sitt hem.
Som jourhem får du ett kontrakteringsarvode (liknande lön) som utgår oavsett om du har placering eller inte. Arvordet är för den insats man gör och arvordet utgår varje månad, oavsett om det finns placering eller inte. Omkostnadsersättning utgår när ett barn placerats i jourhem. Jourhem kontrakteras för ett år med möjlighet till förlängning. Att vara jourhem innebär inte en anställning i kommunen utan det är ett uppdrag som utförs på begäran av kommunen.
Medborgarförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Vi arbetar med förebyggande insatser, utredning barn och unga, familjerätt och familjehem, tidiga insatser för barn och unga, vuxenstöd, ekonomiskt bistånd samt administration och service. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/medborgarforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
