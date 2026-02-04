Kontorsservice
ISS Facility Services AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du ha ett varierat servicejobb där du gör skillnad varje dag?
Vi söker nu en medarbetare till vår interna servicefunktion hos vår kund i centrala Göteborg. Du blir en viktig del av arbetsplatsens dagliga drift och ser till att allt fungerar smidigt för både medarbetare och besökare.
Om rollen
Hos oss är du kundens ansikte utåt. Du arbetar brett med service och praktiska uppgifter ute på plats hos vår kund. Rollen kräver att du är självgående, lösningsorienterad och trivs med att ha en varierande vardag där det ofta är tvära kast och snabba beslut.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta emot besökare och medarbetare
• Hantera felanmälningar och arbetsorder
• Möblera och förbereda konferensrum
• Sköta kontorsmaterial, skrivare och annan utrustning
• Post- och godshantering
• Administrativa uppgifter
• Handyman, vilket innefattar lättare fastighetsskötsel
• Catering
Du arbetar nära andra i teamet och förväntas även kunna stötta inom andra delar av internservice vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från serviceyrken, exempelvis reception, hotell eller liknande. Du är van att arbeta med datorer och har god teknisk förståelse. Gymnasieutbildning krävs, och det är meriterande om du har erfarenhet av liknande roller.
Du är:
• Ansvarstagande och initiativrik
• Serviceinriktad och lösningsfokuserad
• Van att samarbeta och kommunicera tydligt
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Tjänsten är på heltid (mån-fre). Det kan förekomma varierande arbetstider vid till exempel event. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader.
Vi erbjuder
Inom vår leverans hos kunden värnar vi om att hjälpa, stötta och utveckla varandra. Vi tror på att "People make places".
ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. ISS erbjuder utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan, med CV och personligt brev senast 2026-03-05. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande, vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Elisabeth Staf 0734365887
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9721830