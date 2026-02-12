Kontorsservice
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Göteborg
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du ha ett varierat servicejobb där du gör skillnad varje dag?
Vi söker nu flera medarbetare som vill jobba extra vid behov till vår interna servicefunktion hos våra kunder i centrala Göteborg. Men service i fokus blir du viktig del av arbetsplatsens dagliga drift och ser till att allt fungerar smidigt för både medarbetare och besökare.
Om rollen
Vi erbjuder en spännande och varierande arbete där initiativtagande uppmuntras och där du arbetar nära chef, kollegor och kund. I våra internservice är du första kontakten för medarbetare och stöttar dem i allt från enklare IT-relaterade frågor till att skapa en smidig och positiv upplevelse i vardagen.
Arbetsuppgifterna är både administrativa och praktiska, vilket gör rollen dynamisk och utvecklande. Vi värdesätter ett prestigelöst engagemang och en förmåga att se vad som behöver göras. Du tar snabbt till dig nya arbetssätt och system, håller huvudet kallt i högt tempo och har alltid service som främsta fokus. Rollen kräver att du är självgående, lösningsorienterad och trivs med att ha en varierande vardag där det ofta är tvära kast och snabba beslut.
Stark samarbetsförmåga är ett måste då vi arbetar som ett sammansvetsat team tillsammans med kunden. Om du har ett intresse för service och trivs med att hjälpa människor kommer du definitivt att trivas här.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta emot besökare och medarbetare
• Hantera felanmälningar och arbetsorder
• Möblera och förbereda konferensrum
• Sköta kontorsmaterial, skrivare och annan utrustning
• Post- och godshantering
• Administrativa uppgifter
• Handyman, vilket innefattar lättare fastighetsskötsel
• Catering
• Lättare IT ärenden
• Hantera kaffe och diskmaskiner
Tjänsten är extra vid behov. Viktigt att man är flexibel och kan jobba vid kort varsel. Placeringsort är Göteborg.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från serviceyrken, exempelvis reception, hotell eller liknande. Du är van att arbeta med datorer och har god teknisk förståelse. Gymnasieutbildning krävs, och det är meriterande om du har erfarenhet av liknande roller.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en varm, glad och lösningsorienterad person som arbetar bra självständigt men gärna samarbetar. Du gillar ett högt tempo, tar tag i saker direkt och trivs i en roll där du representerar ISS. Du har en naturlig känsla för service, lägger märke till detaljer och bidrar gärna med idéer som förbättrar upplevelsen för våra användare.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Ansvarstagande och initiativrik
• Serviceinriktad och lösningsfokuserad
• Van att samarbeta och kommunicera tydligt
• Goda kunskaper i Officepaketet (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
• God IT-vana och nyfikenhet på teknik
• Förmåga att arbeta självständigt, fatta beslut och vara flexibel.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan, med CV och personligt brev senast 2026-03-11. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande, vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Ansvarig rekryterare: Amela Zgog amela.zgog@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
