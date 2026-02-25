Kontorspersonal
Söker en kvinna som är intresserad av att jobba som kontorschef
vilket innebär att denna person tar emot bokningar för service och reparationer,lack och tvätt jobb även inköp av fordon
arbetstiden är 09.00 till 17.00 med 30min frukost och 1 timmes lunch
Lön kommer ske den 25 varje månad och följer kollektivavtal
CV och personligt brev skall vara pdf format annars har vi ingen möjlighet att öppna och läsa det
i övrigt hoppas detta låter intressant och vi kommer ses på en intervju
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Kjellbornandreas@gmail.com Arbetsgivarens referens
