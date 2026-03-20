Kontors- och arkivassistent under sommaren
Konkurrensverket är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt tillsyn av offentlig upphandling.
Vill du arbeta i en trevlig arbetsmiljö med omväxlande arbetsuppgifter? Tycker du om att hjälpa andra och är du duktig på administration? Då kan ett sommarjobb på Konkurrensverket vara någonting för dig.
Konkurrensverket söker nu dig som kan arbeta som kontors- och arkivassistent från och med början av juni till och med mitten av augusti. Tjänsten är på heltid (mån-fre kl 08:00-16:30) och arbetet sker på plats på kontoret.
Den tjänst vi erbjuder innebär att du får arbeta både som kontorsassistent och med vårt arkiv. Under några av veckorna arbetar du tillsammans med ordinarie medarbetare medan du under andra veckor förväntas hantera dina uppgifter själv. Som sommarjobbande kontors- och arkivassistent behöver du vara beredd på att arbeta med en mängd varierande arbetsuppgifter av praktisk karaktär samt ta hand om vår växel växel som är mobilanpassad (Tele2 växel).Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som sommarjobbande kontors- och arkivassistent kommer du bland annat ansvara för att:
- hantera myndighetens växel och att koppla samtal till rätt instans
- ta emot våra besökare och att vid behov bemanna myndighetens reception
- sköta i- och urplockning av diskmaskiner och att fylla på och rengöra våra kaffemaskiner
- hantera bud och andra försändelser som post och dagstidningar
- hålla ordning i våra gemensamma ytor som konferensrum, kök och andra gemensamma lokaler
- fylla på papper i kopiatorerna och vara behjälplig vid felanmälan om det behövs
- packa om handlingar som finns förvarade i vårt arkivKvalifikationer
För att bli aktuell för den här tjänsten ställer vi dessa krav
- Du har fullständiga betyg från gymnasiet.
- Du har erfarenhet av att arbeta med växel, arkiv eller som kontorsassistent eller motsvarande.
- Du har god datorvana och kunskaper i Officepaketet.
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
För att passa för den här tjänsten behöver du vara ansvarsfull, prestigelös och ha en hög servicekänsla. Du är praktiskt lagd och trivs med ett fysiskt arbete. Vidare är du noggrann, initiativtagande och självgående.Så ansöker du
Låter det här som ett sommarjobb som passar dig? Då är du välkommen med din ansökan senast 2026-04-09. När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV och ett fullständigt gymnasiebetyg, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta. Du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem Varbi.
Läs mer om Konkurrensverket och vad vi erbjuder på vår webbplats. Anställningen avser en särskild visstidsanställning på heltid med start i början av juni till och med mitten av augusti.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: Lisa Holm, enhetschef eller Kajsa Palmqvist, HR-partner. Facklig företrädare är Patrik Lundström (Saco). Samtliga nås på 08-700 16 00.
Inför rekryteringsarbetet har Konkurrensverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A 11/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konkurrensverket
(org.nr 202100-4342) Jobbnummer
9811144