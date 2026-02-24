Kontinuitetsansvarig
2026-02-24
VI ERBJUDER DIG
På Riksbanken får du utmaning och utveckling i en händelserik miljö där den svenska betalningsmarknaden står i fokus och arbetet med kontinuitet är prioriterat. En betydande del av arbetet innefattar samarbeten och kontakter såväl internt som externt, både nationellt och internationellt. Hos oss får du ett utmanande och betydelsefullt arbete där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor bidrar till kontinuitet, operativ incident- och krishantering, beredskap, samt vidareutveckling i samhällsviktig infrastruktur med en mycket stor möjlighet till kompetensutveckling.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som kontinuitetsansvarig på RIX har du en central roll i att Riksbanken ska kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet i alla lägen. Arbetet inom betalningsområdet handlar övergripande om kontinuitetsarbete, operativ incident- och krishantering, samt att analysera risker och sårbarheter för att identifiera och genomföra åtgärder som krävs för att stärka motståndskraften. Eftersom RIX är ett system med avgörande betydelse för den svenska betalningsinfrastrukturen är systemets tillgänglighet mycket viktig.
Du ansvarar för att tillsammans med dina kollegor leda och driva verksamhetens arbete inom kontinuitetsområdet, det innebär att du:
• Leder och koordinerar incidentorganisationen
• Planerar och leder interna och externa scenarioövningar
• Utbildar och deltar i olika forum internt såväl som externt där kommunikationen i huvudsak sker på engelska
• Arbetar med intern beredskap och därmed samarbete internt
• Utvecklar kontinuitetsplan utifrån verksamhetens behov
• Deltar i olika utredningar och projekt inom banken där du bidrar med din kompetens
Utmaningar framåt är att tillsammans med kollegorna säkerställa att RIX-systemet och verksamheten anpassas efter verksamhetens och omvärldens krav. I tjänsten ingår också schemalagd incidentberedskap. Att delta i incidentorganisationen innefattar beredskap 24/7 enligt rullande schema.
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar. Avdelningen för betalningar har uppdraget att tillhandahålla ett betalningssystem för avveckling av betalningar i Sverige, att försörja landet med kontanter samt arbete med betalningsanalys och innovation. RIX verksamhet är fördelad över tre enheter, enheten för RIX Operations, enheten för RIX Förvaltning och enheten för RIX Affärsutveckling, samtliga ingår i avdelningen för betalningar. Du kommer att arbeta på enheten för RIX Operations. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
MER OM DIG
Vi söker dig som har, för tjänsten relevant universitetsutbildning, t.ex. inom ekonomi, statsvetenskap med inriktning på krisberedskap eller närliggande områden. Du har erfarenhet inom t.ex. kontinuitetsarbete eller arbete i verksamhet som innefattar operativ incidenthantering eller krishantering och krisberedskap. Du har arbetslivserfarenhet inom området betalningar och god förståelse för hur betalningssystemet i Sverige är uppbyggt. Erfarenhet av arbete på myndighet är meriterande. Även kunskaper om RIX-systemet eller annat samhällskritiskt system är meriterande.
Det är för rollen särskilt viktigt att du har ett intresse av att leda och samverka med andra. Du har förmågan att kunna ta till dig komplexa frågor på ett naturligt och enkelt sätt och anpassar din kommunikation beroende på mottagare.
Du är en stabil och mogen person med gott omdöme som drivs med att leverera med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat och är skicklig på att presentera och kommunicera ditt budskap. Du är initiativtagande, flexibel och kan lätt anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är bra på att självständigt driva dina uppgifter framåt, både enskilt och tillsammans med andra. Vidare har du en problemlösande analysförmåga och är bra på att samarbeta och stimuleras av samverkan med andra. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoret i centrala Stockholm, Brunkebergstorg/Klarabergsgatan
Arbetstid: Fast arbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant - från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns - är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
I denna rekrytering samarbetar Riksbanken med rekryteringsföretaget Human Capital. Deras rekryterare gör ett första urval i samråd med rekryterande chef samt utför intervjuer. De kandidater som går vidare träffar sedan rekryterande chef.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 mars 2026. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
