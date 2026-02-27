Konsultuppdrag som IT-support Göteborg
2026-02-27
Vill du arbeta som IT-support i Göteborg och lösa tekniska problem i en varierad roll?
Nu finns möjligheten att ta sig an ett konsultuppdrag inom IT-support i Göteborg. Här får du arbeta brett med teknisk support, felsökning och användarstöd i en verksamhet där IT är en central del av vardagen.Det här är en roll för dig som trivs i en dynamisk miljö, gillar variation och uppskattar att snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Som konsult får du kombinera ditt tekniska kunnande med service och ansvar och vara den som skapar trygghet när tekniken utmanar.
Vi erbjuder dig
Detta är ett konsultuppdrag som ger dig möjlighet att bredda din erfarenhet och arbeta i en varierad IT-miljö.
En bred och självständig roll inom IT-support
Möjlighet att arbeta i en verksamhetsnära miljö
Ett uppdrag där du får ta stort ansvar och göra skillnad
En utvecklande konsultroll med många kontaktytor
Det här gör du hos oss
Ger teknisk support till användare via telefon, mejl och på plats
Felsöker och löser problem inom hårdvara, mjukvara och nätverk
Installerar, konfigurerar och uppdaterar datorer och system
Administrerar användarkonton och behörigheter
Dokumenterar ärenden och bidrar till förbättrade arbetssätt
Deltar i förbättringsinitiativ kopplade till IT-miljön
Ditt team och arbetsplats
Uppdraget är placerat i Göteborg och du arbetar nära verksamheten tillsammans med ett IT-team eller motsvarande funktion. Du har många kontaktytor internt och blir en viktig del i att säkerställa en stabil och fungerande IT-miljö. Tempot kan vara varierande och rollen passar dig som trivs med att ha flera uppgifter i gång samtidigt.
Mer om dig
Du har flera års erfarenhet av IT-support och är trygg i din tekniska kompetens. Du förstår hur olika system och miljöer hänger ihop och kan självständigt felsöka, analysera och åtgärda problem på ett strukturerat sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de slutförs med kvalitet, även när arbetsbelastningen är hög. När något oväntat händer agerar du rådigt och fattar sunda beslut baserade på fakta och erfarenhet.
Eftersom organisationen är mindre trivs du i en bred roll där du både hanterar supportärenden och bidrar till förbättringar i IT-miljön. Du samarbetar väl med andra, är prestigelös och har förmågan att se helheten i hur IT påverkar verksamheten. Samtidigt är du noggrann med dokumentation och van att arbeta i flera system parallellt.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada Digital Kontakt
Head of Consulting
Mathias Jonsson 0708535206 Jobbnummer
9768936