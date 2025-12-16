Konsultinköpare
Vi på Future People söker en inköpare till vår kund i centrala Stockholm
Future People söker nu en erfaren inköpare för ett spännande och utvecklande heltidsuppdrag hos en myndighet inom elsektorn. Uppdraget innebär att stötta myndighetens projektverksamhet i en omfattande utbyggnad och modernisering av Sveriges elinfrastruktur.
Som konsult hos Future People blir du en del av ett professionellt nätverk med trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och engagerad konsultchef - samtidigt som du arbetar nära en av landets mest samhällsviktiga myndigheter.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med avrop av konsulter från ramavtal, med fokus på teknik och IT. Du ansvarar för hela inköpsprocessen - från framtagning av förfrågningsunderlag till avtalsskrivning - i nära dialog med både beställare och leverantörer.
Uppdraget innebär bland annat att:
utforma uppdragsbeskrivningar och krav tillsammans med beställare
sammanställa och granska anbudsformulär samt skicka avropsförfrågningar
svara på frågor från både leverantörer och verksamheten under anbudstiden
ta fram beslutsunderlag, tilldela samt upprätta avtal och inköpsordrar
följa upp leverantörer och hantera avtal, inklusive förlängningar och budgetuppdateringar
arbeta i digitala avropssystem såsom ServiceNow (SVEA) och e-Avrop
bidra till förbättrade rutiner och processer inom inköp
arbeta proaktivt för att minska ledtider i avropsprocessen
Vi söker dig som:
För att bli aktuell för rollen så behöver du uppfylla samtliga ska-Krav.
Konsulten ska ha minst en av följande eftergymnasiala utbildningar: högskole/universitetsutbildning inom ekonomi, teknik, juridik eller beteendevetenskap, alternativt KY-/YH-utbildning inom inköp.
Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av operativt inköpsarbete.
Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att avropa/upphandla konsulter utifrån ett inköpsperspektiv som huvudsaklig arbetsuppgift vilket bedöms vara minst 50% av en fulltidstjänst. Arbetet ska ha genomsyrat hela processen från framtagning av avropsunderlag till kontraktering.
Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att genomföra konsultavrop i enlighet med LOU eller LUF.
Konsulten ska ha 2 års arbetslivserfarenhet inom IT-, bygg-, energi-, infrastruktur- eller elkraftsbranschen.
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: Februari Sista dag att ansöka är 17/12
