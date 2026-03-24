Konsultenhetschef inom Embedded
2026-03-24
Är du redo att ta nästa steg i din karriär utan att släppa det tekniska hantverket? Vill du fortsätta arbeta nära mjukvaruutveckling samtidigt som du bygger och utvecklar ett starkt team? Då kan rollen som konsultenhetschef i Stockholm vara din perfekta möjlighet.
Din roll som konsultenhetschef
Som konsultenhetschef hos oss på Combitech får du en roll med både spets och bredd. Du kombinerar uppdrag hos kund med ett tydligt ledaransvar. Den största delen av din tid arbetar du i kvalificerade uppdrag inom mjukvaruområdet, exempelvis som projektledare, utvecklare eller i en annan specialistroll utifrån din kompetens. Du är med och skapar lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder.
Parallellt har du personalansvar för ett tiotal konsulter. Du coachar och stöttar dem i deras uppdrag, håller medarbetarsamtal, arbetar med kompetensutveckling och lönesättning samt säkerställer att varje individ får rätt förutsättningar att växa. Konsultenhetschefen är en av våra viktigaste kulturbärare och spelar en avgörande roll i att skapa engagemang, trygghet och riktning i gruppen.
Tillsammans med andra konsultenhetschefer och din närmaste chef driver du verksamheten framåt. Du bidrar även till affärsutvecklingen genom att arbeta för hög leveransprecision och säkerställa rätt konsult till rätt uppdrag.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildningsbakgrund och erfarenhet inom mjukvaruområdet. Du har sannolikt arbetat som projektledare, utvecklare eller i en liknande roll och känner att du nu vill ta nästa steg genom att kombinera teknik med ledarskap.
För att lyckas i rollen har du ett genuint intresse för människor och deras drivkrafter. Du är lyhörd, relationsskapande och engagerad. Du bygger förtroende, skapar delaktighet och har en stark vilja att utveckla både individer och team. Du drivs av att se andra växa och vill vara med och utveckla både gruppen och Combitech till att vara en av branschens bästa arbetsplatser.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Kontaktperson: Kristin Rosenhall, kristin.rosenhall (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_41060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
