Konsultchefsassistent
Logent AB / Administratörsjobb / Malmö
2025-09-01
Vi söker nu en konsultchefsassistent som är intresserad av rekrytering och bemanning som kan starta omgående. Tjänsten är en timanställning. Du kommer att tillhöra region Syd. Vi har kontor i Malmö och Helsingborg. Vi arbetar främst med rekrytering och bemanning av kollektiv personal. På våra kontor möter du varje dag lättsam stämning, öppna dörrar och högt i tak.
Om tjänstenVi erbjuder dig en varierande roll som konsultchefs-assistent där du kommer att få ta del av och arbeta i urvalsprocesser främst inom kollektiv bemanning. Som konsultchefs-assistent hos oss kommer dina arbetsuppgifter i varierande grad bland annat innefatta:
Administrativa arbetsuppgifter
Kandidathantering
Rekrytering
Stötta konsultcheferna i deras dagliga arbete
Arbetstider överenskommes gemensamt men är normalt mellan kl. 08.00-17.00.
Din profil
För att trivas hos oss krävs det att du är en trygg och stabil individ, har god initiativförmåga, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och känner dig trygg i att ta kontakt med nya människor. Att leverera en god service skall komma naturligt för dig. Som person är du samarbetsvillig, engagerad och prestigelös. Då tjänsten innebär mycket administration krävs att du har en naturlig fallenhet för ordning och struktur i ditt arbete. Vi ser gärna att du har studier/erfarenhet inom Personalplanering, HR eller rekrytering. Det är meriterande om du har arbetat i systemet Intelliplan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett deltidsjobb.
Logent AB
Logent Jobbnummer
9485862