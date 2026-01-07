Konsultchef och affärsutvecklare
2026-01-07
Företagspresentation
Unik Resurs är en långsiktig utvecklingspartner i med- & motgång. Vi finns där när våra kunder behöver bli fler, färre eller öka effektiviteten. Detta med tjänster inom rekrytering, konsultlösningar, KarriärprogramTM, ledarskap- och grupputveckling samt verksamhetsutveckling.
Vi är idag drygt 100 anställda, varav omkring 30 jobbar med att sälja, leverera och utveckla våra tjänster fördelat på två regioner och sju kontor, varav huvudkontoret ligger i Linköping.
Vi har en tydlig värdegrund som sammanfattas av Samarbete, Ansvar, Mod och Engagemang och en vision i Alltid Bättre. Detta tillsammans med en passion för att utmana och förverkliga våra egna och våra kundidatersTM ambitioner och mål och en långsiktigt hållbar och utmanande affärsplan har gjort att vi lyckats växa starkt med lönsamhet och har fått fina förtroenden från våra kunder. Vi jobbar med såväl lokala verksamheter som multinationella företag på nationell basis.
Vi söker nu dig som i rollen som Konsultchef & Affärsutvecklare ser en egen utmaning och utveckling att tillsammans med oss vara en utvecklingspartner till våra kunder och kandidater - såväl de vi känner idag som nya i framtiden.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Konsultchef och Affärsutvecklare på Unik Resurs har du en central och affärsnära roll där du kombinerar kundutveckling, konsultansvar och kandidatmatchning i en dynamisk och föränderlig vardag. Du arbetar självständigt med att bygga och utveckla långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder med särskilt fokus på proaktiva kontakter i den tillverkande industri i södra Sverige (Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne). Rollen innebär ett rörligt arbetssätt med frekventa kundbesök och ett tydligt regionalt ansvar.
Du ansvarar för hela konsultresan och arbetar nära både konsulter, kandidater och kunder för att säkerställa hög kvalitet i leverans och långsiktiga relationer. Parallellt driver du affären framåt genom behovsanalys, matchning och affärsmässiga dialoger. Du är en tydlig ambassadör för Unik Resurs erbjudande och kultur och bidrar aktivt till utveckling av arbetssätt, processer och affär.
Arbetsuppgifter och ansvar:
• Proaktivt bearbeta nya och befintliga kunder
• Vara en närvarande partner hos kund genom regelbundna kundbesök
• Driva affärsmässiga dialoger kring behov, lösningar och värdebaserad prissättning
• Attrahera, intervjua och kvalitetssäkra konsulter och kandidater
• Coacha konsulter i uppdrag och säkerställa trivsel, prestation och långsiktighet
• Driva hela processen från behovsanalys till tillsättning
• Säkerställa professionell återkoppling till alla kandidater
• Bygga och utveckla nätverk inom näringsliv och samhälle
• Vara aktiv ute på marknaden och i sociala medier för att stärka Unik Resurs synlighet
• Samarbeta tätt med kollegor inom hela Unik och bidra till utveckling av arbetssätt och processer
Din profil
Du är en drivande och affärsorienterad person som trivs med ansvar, förändring och ett högt tempo. Du har mod att ta initiativ, är trygg i kunddialoger och har en stark förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat, är självständig och har god självkännedom samtidigt som du uppskattar samarbete och transparens. Att ta nya kontakter i kalla samtal är en vardag för dig och något du tycker om, du motiveras av att vara nära marknaden och av att vara en aktiv del av en tillväxtresa.
För att lyckas i rollen krävs det att du har:
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet från kundnära B2B-roll (konsult, sälj, projektledning, bemanning, HR eller liknande)
• Erfarenhet av rörligt arbete och regelbundet resande
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och driva processer från start till mål
• Goda kunskaper i engelska & svenska i, tal och skrift
• B-körkort
Meriterande är eftergymnasial eller akademisk utbildning inom exempelvis försäljning, organisation och ledarskap eller teknik samt erfarenhet från konsult- och bemanningsbranschen, tjänsteförsäljning eller ledande roll. Även grundläggande kunskap inom arbetsrätt samt offert- och avtalsskrivning eller ekonomi är meriterande.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Sjösteen och nås på 0735781507 eller på jessica.sjosteen@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
