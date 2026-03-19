Konsult till Supply Chain Management
2026-03-19
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vi söker dig som är en genuin lagspelare, brinner för Supply Chain Management och vill utvecklas med oss och våra kunder!
Inom vårt Service Market Area Supply Chain Management är vi ett team av engagerade konsulter inom logistik, produktion och inköp. Nu vill vi expandera vår verksamhet med ytterligare en konsult till Malmöområdet.
Med vår samlade erfarenhet och kompetens hjälper vi våra kunder med uppdrag och projekt inom Supply Chain Management. Vi är verksamma inom många olika branscher. Tack vare den kunskapsbredd vi erbjuder, är det många spännande företag i regionen som vänder sig till oss för vår kompetens in om logistik. Uppdragens karaktär varierar beroende på kundens utmaning och frågeställning. Det ena uppdraget är inte det andra likt. Våra engagemang täcker allt från djupare analyser, framtagning av kravspecifikationer och upphandlingar till rådgivning vid implementering och verksamhetsförändringar.
Som konsult kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:
• Strategisk och operationell Sales & Operations Planning
• Utformning av nya och förändrade försörjningskedjor
• Layout- och materialflödeanalys inom produktion/lager
• Strategiskt och operationellt inköp
• Kravställning och implementering av affärssystem
En stor nyfikenhet och förmåga av att dela med sig av sina kunskaper till kunder och kollegor är viktiga delar av kulturen i vårt team. Hos oss blir du delaktig i ett varierande arbete där även affärsutveckling blir en naturlig del i ditt arbete. Du kommer också tillsammans med våra engagerade och kompetenta kollegor, att arbeta för att fortsätta utveckla verksamheten till att kunna ta fler och större helhetsåtaganden inom Supply Chain Management.
Vi arbetar i kundens verksamhet och genom AFRY ger vi dig förmånen att se många olika verksamheter. Du kommer kunna bygga på din kompetens i olika uppdrag, men med samma trygga arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och vågar prova nya lösningar. Vi ser gärna att du har en civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom supply chain området och har arbetat några år med liknande arbetsuppgifter.
För att trivas och lyckas i rollen har du en förmåga att snabbt förstå kundens utmaning och kan tillsammans med våra kunder utveckla hållbara och innovativa lösningar med hög kvalitet.
Du trivs med att jobba med människor och vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva delar eller hela projekt. Det är viktigt att du är intresserad av att bygga och utveckla relationer, både internt och externt, samt att du är lyhörd och kommunikativ. Vi förutsätter att du har B-körkort, då resor i perioder kan vara en naturlig del av din roll. Du behärskar både svenska och engelska flytande, i såväl tal som skrift.
Vi på Supply Chain Management har en stark kultur som präglas av samarbete och glädje till att prestera det lilla extra. Vi tycker om att jobba med människor och delar gärna med oss av kunskap och erfarenhet. Vi hoppas att du värdesätter detta lika mycket som vi och vill bidra med din energi, erfarenhet och personlighet till vårt team!
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar, då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling. Vi jobbar med såväl interna som externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, företagshälsovård, tjänstepension och tillgång till personalföreningen Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiveter såsom skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta Eva Liv, Sevice Area Manager Supply Chain Management på eva.liv@afry.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Fanny Sjödell, Rekryteringspartner på fanny.sjodell@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Välkommen med din ansökan, senast 12 april!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
