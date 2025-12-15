Konsult inom test och verifiering
2025-12-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Smedjebacken
, Stockholm
, Ludvika
Konsult som Test- och verifieringsingenjör i Arboga
Som konsult inom test och verifiering kommer du att ansvara för att planera, utföra och dokumentera tester av hårdvara och system. Du deltar i hela testkedjan - från framtagning av testmetoder till analys av resultat och verifiering av kravuppfyllelse.
Du samarbetar med konstruktörer, mjukvaruutvecklare och systemingenjörer och bidrar med din förståelse för hur hårdvarukomponenter, inbyggda system och mjukvara samverkar i helheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra tester av hårdvara, prototyper och kompletta system för att verifiera funktionalitet, prestanda och kvalitet.
Designa och implementera testmetoder samt utveckla testautomatisering, inklusive användning av CI/CD-verktyg.
Samarbeta med utvecklingsteam för att identifiera och lösa tekniska problem.
Dokumentera testresultat, analysera avvikelser och bidra i formell verifiering.
Felsöka och analysera problem inom hårdvara, inbyggda system och kommunikation.
Krav:
Minst 3 års erfarenhet av test- och verifieringsarbete med fokus på hårdvara.
Goda kunskaper inom elektronik, fysik och mekanik.
Python
C++
Rust
Kommunikationsprotokoll CAN och Ethernet.
Erfarenhet av testmetodik, kravhantering och testautomatisering.
CI/CD
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, mekatronik, elektronik, datateknik eller teknisk fysik.
Övrig information
Plats: Arboga (hybridarbete - delvis på plats, viss möjlighet till distansarbete)
Uppdragsperiod: 6 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Säkerhetsprövning: Säkerhetsklassning och krav på svenskt medborgarskap kan förekomma
Start: Enligt överenskommelse
Du MÅSTE vara född i Europa. Du får inte ha någon koppling till Ryssland eller dess alierade. Det kommer att bli en säkerhetsprövning om du går vidare.
Aros Circle AB
Vi är ett stabilt konsultbolag som har funnits i Västerås sedan år 2000. Vi har än så länge varit lönsamma i 25 års tid. Våra kunder förväntar sig att en konsult kan hoppa in direkt i arbetsuppgifterna och det gör att vi ej kan anställa dig om du varit arbetslös i mer än ett år.
