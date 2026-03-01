Konsult inom leverantörreskontra
2026-03-01
Du kommer att arbeta hos ett väletablerat och välrenommerat bolag inom transport- och logistikbranschen. Verksamheten är internationell och präglas av höga kvalitetskrav, strukturerade arbetssätt och ett tydligt fokus på kundnytta. Här finns en professionell miljö med goda utvecklingsmöjligheter och ett långsiktigt arbete kring hållbara transporter och effektiva flöden. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Till vår kund söker vi en konsult som ska stötta den ordinarie organisationen med hanteringen av leverantörreskontra. Du kommer att arbeta med hela faktureringsprocessen av leverantörsfakturor i en internationell organisationsmiljö. Tjänsten är både utmanande och utvecklande där du får arbeta självständigt i ett högt tempo samtidigt som du är en viktig del av ett team där noggrannhet och ansvar är avgörande. Arbetet sker i SAP och det är viktigt att du känner dig bekväm i detta språk.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Granskning kontroll och kontering av inkommande leverantörsfakturor
• Säkerställa att fakturaunderlag är korrekta enligt avtal och överenskommelser
• Reklamation av felaktiga fakturor samt uppföljning och påminnelser
Tjänsten är ett konsultuppdrag som initialt sträcker sig 6 månader med mycket god möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din ekonomikompetens och som har mycket god förståelse för stora flöden inom leverantörreskontra i SAP. Då arbetet sker i ett högt tempo är det viktigt att du är stresstålig och behåller lugnet även när arbetsbelastningen är hög.
Du är en person som tar ägandeskap för dina uppgifter och när en faktura landar på ditt bord ser du till att den hanteras hela vägen. Du följer upp, påminner leverantörer och säkerställer att inget lämnas åt slumpen. Du har ett öga för detaljer och en analytisk förmåga som gör att du gärna reder ut vad som blivit fel när något inte stämmer. Att ställa frågor när du är osäker ser vi som en styrka där viljan att göra rätt alltid väger tyngst.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet av hantering och kontering av stora flöden av leverantörsfakturor
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
• Goda kunskaper i SAP
Övrig information
Uppdragets: Initialt 6 månader med god chans till förlängning
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
