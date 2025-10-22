Konsult inom CE-märkning, Maskinsäkerhet, Processäkerhet, Arbetsmiljö
2025-10-22
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-10-22Beskrivning av jobbet
Vi söker ytterligare medarbetare till vår sektion med fokus på Riskhantering och CE-märkning. Om du är en junior eller senior spelar ingen roll, det finns plats för dig oavsett i vårt team.
Vi har stor erfarenhet av hur industriella innovations- och förändringsarbeten ska ledas från start till mål. Vi arbetar med allt från miljardinvesteringar till enskilda uppfinnare som utvecklar en produkt. Våra kunder finns främst inom tillverknings- och processindustri och anledningen att de behöver vårt stöd är att de investerar i ny teknik eller behöver säkerställa att de uppfyller nationella samt internationella krav på säkerhet.
Exempel på teknikområden vi arbetar med är; Maskinsäkerhet, Processäkerhet, Tryckbärande anordningar, ATEX och Säkerhetssystem (enl. ISO 13849 samt IEC 61508 / 61511). Utöver detta förekommer även medicintekniska-, elektriska- samt konsumentprodukter.
Vi ser ett ökat behov av våra tjänster på marknaden och utökar därför vårt team inom riskhantering och CE-märkning. Här finns med andra ord erfarna kollegor som kommer att handleda dig i din nya roll hos oss. Som konsult inom riskhantering har du ett superroligt och omväxlande jobb där du får möjlighet att ständigt utvecklas inom teknikområdet, därtill får du chansen att vara med och bidra i vår tids mest framstående industriprojekt.
I stora drag kommer dina arbetsuppgifter bestå i att utföra och leda uppdrag, huvudsakligen inom riskhantering och CE-märkning. Du kommer att leda projektmöten med kund och övriga projektdeltagare, på ett lättsamt och inkluderande sätt som sakkunnig. Till din hjälp använder du dig av våra webbapplikationer, som du även kommer att bidra till att vidareutveckla. Du har en säljande roll där du presenterar våra erbjudanden på ett kunnigt och trovärdigt sätt för potentiella kunder.
För att trivas i rollen bör du ha ett intresse för affärsprocesser och kopplingen mellan verksamhet och teknik. Du brinner för problemlösning och att söka upp information på egen hand. Utöver detta ser vi gärna att du trivs med att ha mycket kundkontakt, har en positiv grundinställning och ett inre driv. Vidare behöver du ha en god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och med stor noggrannhet och ansvarstagande.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du har en ingenjörsexamen eller motsvarande. För att fungera i den miljö våra kunder verkar inom, är det en fördel om du har någon form av erfarenhet från Industri-, Tillverknings- eller processindustribranschen, men du kan vara rätt "grön" efter studierna men känner dig lockad av att jobba med säkerhetsfrågor. Vi hoppas också att du har tidigare erfarenhet av säkerhet och arbetsmiljö samt en god IT-vana.
Tjänsten kräver att du behärskar både svenska och engelska, såväl i tal som skrift, samt att du har körkort.
Ytterligare information
Vår konsultgrupp präglas av samarbete, öppenhet, professionalism och vi drivs av att skapa mervärde för våra kunder.
Vi erbjuder en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Kontaktperson för detta jobb
Adrian Bergström, Gruppchefadrian.bergstrom@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
Vi uppmuntrar både interna och externa sökande.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, bestående av CV och gärna ett kortare personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna. Sista ansökningsdag är 2025-06-30 varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vissa roller kan komma att kräva säkerhetsprövning, innan uppdrag hos vissa kunder - om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
