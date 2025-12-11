Konstruktör, rör / mekanik
Ett nytt kapitel AB / Maskiningenjörsjobb / Oskarshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Oskarshamn
2025-12-11
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ett nytt kapitel AB i Oskarshamn
, Kalmar
, Mörbylånga
, Torsås
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Kan du allt som rör rör?
Nu finns chansen att arbeta med detaljkontruktion, inom teknik och mekanik, hos en mycket uppskattad kund, med bra upplägg för dig som behöver (vecko-)pendla!
Vad efterfrågas -vad har du för erfarenhet och kvalifikationer:
Någon form av lämpligt inriktad eftergymnasial utbildning, tex examen inom rörkonstruktion, maskinteknik, energiteknik eller motsvarande område. Kunskaper och erfarenhet av CAD-program (AutoCAD eller SolidWorks) är viktigt och god kunskap om rör, dimensioner och cad-kunskap.
Har du bakgrund inom processkomponenter så som ventiler, pumpar och värmeväxlare är det meriterande för tjänsten. Erfarenhet av projektarbete och industri/processindustri bedöms som god bakgrund. Du är självgående och har erfarenhet av mätning i verksamhet.
Tjänsten passar dig med åtminstone några års yrkeserfarenhet efter avslutad utbildning, är ju senior är det också mycket intressant.
Vem är du som person:
Du är en lugn och analytisk person, tålmodig och noggrann i ditt arbete, vidare besitter du hög teknisk kompetens och intresse samt en utmejslat lösningsorienterad sida. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och trivas med att arbeta i team, också med andra yrkeskompetenser.
Vad du får:
Driva projekt gällande rörkonstruktioner och mekaniska system genom hela kedjan, från idé till slutprodukt. Underhålla och uppdatera relevant dokumentation för din tekniska kompetens. Utforma och dimensionera rörsystem enligt given kravspecifikation och standard. Samarbeta med andra yrkesgrupper för att säkerhetsställa en väl fungerande design. Arbeta hos en mycket uppskattad kund och inom ett högteknologiskt område.
När:
Enligt överrenskommelse, våren 26. Fortlöpande rekrytering, där tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141) Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Kontakt
Karin Signell Engelholm karin@ettnyttkapitel.se 070 222 12 78 Jobbnummer
9639764