Konstansvarig till biblioteket

2026-03-13
Service- och kulturförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service-, teknik- och kulturorganisation. Här samlas kompetens inom service, teknik, kultur, fritid och turism i en och samma förvaltning.
Vi ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kultur- och ungdomsverksamhet, turismfrågor, föreningsstöd, konstnärlig utsmyckning samt utveckling av ett levande kultur- och fritidsliv. Samtidigt ansvarar vi för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, livsmiljö, fastighet, lokalvård, kommunikation, idrottsanläggningar och övrig kommunal service.
Tillsammans arbetar vi för att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor kan leva, mötas och utvecklas. Med engagemang, professionalism och ett starkt invånarfokus bidrar vi varje dag till att göra Katrineholm till en plats med god livskvalitet och framtidstro.
Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Konstansvarig med fokus på förmedling, delaktighet och samverkan
Vill du göra konsten till en naturlig del av människors vardag och utveckla våra gemensamma platser i Katrineholm? Vi söker en konstansvarig som är idérik, drivande och bra på att samverka. Vi är ett starkt team som utvecklar idéer tillsammans, och vi söker dig som vill göra konsten tillgänglig för alla i hela kommunen.
Tjänsten är förlagd dagtid mån-fre men det kan förekomma kvälls- eller helgtid beroende på innehåll i arbetsuppgifterna.
Ditt uppdrag
Du arbetar med kommunens offentliga konst och utställningarna i konsthallen. Rollen blandar långsiktig planering med praktisk projektledning.
* Konsthall och utställningar: Du planerar utställningar där målet är att alla ska känna sig välkomna. Du har ett särskilt ansvar för projekt riktade till barn och unga samt för att locka nya besökare.
* Offentlig konst och samtal: Du leder arbetet med ny konst i parker, bostadsområden och andra gemensamma miljöer. Du gör konsten viktig för lokalsamhället genom samtal och gemenskap.
* Delaktighet: Du hittar sätt att involvera invånare och målgrupper i skapande och urval av konst.
* Samverkan: Du samarbetar nära förvaltningsledning och samverkar med kollegor inom allmänkultur, bibliotek, ung kultur och fritid samt stadsträdgårdsmästare. Du ser till att konsten finns med som en naturlig del av hela samhällsbygget.
I uppdraget ingår att:
* Göra konsten begriplig och engagerande för alla invånare.
* Samverka med kollegor och externa partners för att göra konsten öppen för alla och nå nya målgrupper.
* Driva projekt som stärker demokratin och allas rätt till konst.
* Utveckla nya sätt att arbeta för att nå grupper som sällan besöker konstverksamheter.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en pedagogisk möjliggörare som är bra på att förklara konst och som brinner för att inkludera fler människor.
Vi söker dig som har:
* Pedagogisk kunskap: Erfarenhet av att lära ut konst och utveckla metoder för olika målgrupper.
* Akademisk utbildning: Minst tre års studier inom konstvetenskap eller annat relevant ämnesområde.
* Erfarenhet som utställare: Vana vid att skapa utställningar som är enkla att besöka och ta till sig för alla.
* Förmåga att kommunicera: Du vet hur man pratar om konst med en barngrupp jämfört med en grupp seniorer eller personer som aldrig brukar uppleva konst.
* Koll på projektledning: Du kan driva projekt från idé till färdigt resultat, inklusive budget, avtal och upphandling.
Dina personliga egenskaper
Du är prestigelös, kreativ och ordningsam. Som person är du flexibel och har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer. Du vågar testa nya arbetssätt för att göra konsten viktig och tillgänglig för fler. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av, samt ett brett nätverk inom bild- och formområdet.
Vi ser gärna att du:
* Gillar att samverka för att nå gemensamma mål.
* Vågar testa nya sätt att arbeta för att göra konsten viktig och tillgänglig för fler.
* Har förmågan att se möjligheter i stället för hinder.
* Har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
* Innehar B-körkort.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
