Konst Café Ansvarig
Lars Tunebo Art / Butikssäljarjobb / Simrishamn Visa alla butikssäljarjobb i Simrishamn
2026-02-20
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lars Tunebo Art i Simrishamn
Vill du vara med och skapa Kiviks nya mötesplats?
Inför påsken slår vi upp portarna till vårt nya konstcafé i Kivik.
Vi skapar en plats där estetik möter personlig service - en finare atmosfär som ändå känns som hemma. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa från allra första början!
Om rollen
Vi söker både säsongspersonal och dig som vill växa med oss år efter år. Hos oss handlar arbetet om mer än att bara servera kaffe; det handlar om att skapa en helhetsupplevelse där konsten och det personliga bemötandet står i centrum.
Vi söker dig som:
Har en naturlig känsla för service och detaljer.
Trivs i en vacker, kreativ miljö och vill bidra till att hålla caféet i toppskick.
Är prestigelös, positiv och älskar mötet med människor.
Kanske har ett intresse för konst och form, men viktigast av allt är din personlighet!
Vad vi erbjuder:
En unik arbetsplats i hjärtat av Kivik.
Möjligheten att vara med och forma ett helt nytt koncept.
Ett stimulerande arbete under den sprudlande säsongen på Österlen med start till påsk.
Är det dig vi letar efter?
Berätta lite om vem du är och varför du skulle passa in hos oss. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Kontakt och ansökan:
Skicka ditt CV eller ett kort personligt meddelande till larsart@gmail.com
.
Har du frågor om tjänsten? Ring gärna Lars på 0708-71 37 14.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: larsart@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FIKA!". Arbetsgivare Lars Tunebo Art
Karakåsvägen 45 (visa karta
)
277 35 KIVIK Arbetsplats
Fika Art Café Jobbnummer
9754442