Konsertmästare

Stift Värmlandsoperan / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Karlstad
2026-04-13


Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Provspelningsdatum: den 3 juni 2026
Plats: Wermland Opera, Bageriet Timmergatan 1A, 652 10 Karlstad, Sweden
Repertoar
Välj ett av följande verk
W.A. Mozart Violinkonsert nr 3 i G-dur. Första satsen med kadens
W.A. Mozart Violinkonsert nr 4 i D-dur. Första satsen med kadens
W.A. Mozart Violinkonsert nr 5 i A-dur. Första satsen med kadens
samt en av följande konserter
Johannes Brahms - Violinkonsert i D-dur. Första satsen med kadens
Ludwig van Beethoven - Violinkonsert i D-dur. Första satsen med kadens
Felix Mendelssohn - Violinkonsert i e-moll. Första satsen med kadens
Jean Sibelius - Violinkonsert i d-moll. Första satsen med kadens
Pjotr Tjajkovskij - Violinkonsert I D-dur. Första satsen med kadens
Orkesterutdrag
Orkesterutdrag läggs ut på Wermland Operas hemsida i april 2026.
Ensemblespel kan tillkomma.
Provspelning sker efter personlig kallelse.
Om Wermland Opera
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som musiker i Wermland Operas orkester, vilken med sina 34 heltidsanställda medlemmar ger både orkesterkonserter och opera- och musikalproduktioner. Orkestern ger en egen konsertserie i Karlstad CCC:s konsertsal (om 7-8 konserter/säsong). Stora konsertserien 2026/2027 erbjuder ett varierat program med framstående gästdirigenter och solister. Musikerna i Wermland Operas orkester spelar även ofta i olika kammarmusikkonstellationer och orkestern visar en stor bredd då de med lätthet rör sig mellan olika genrer. Wermland Opera återfinns numera i våra nya lokaler på "Bageriet". På bottenvåningen finns Orkestersalen och Studion som fungerar som såväl repetitionslokaler som publika scener samt kök och restaurang. I övriga huset återfinns många fler repetitionslokaler, tillverkande verkstäder, notbibliotek samt administration. Till de tillverkande verkstäderna hör kostymateljé, måleri, rekvisita - och attributverkstad, snickarverkstad, smedja, belysningsverkstad samt mask- och perukverkstad.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: annika.bohlin@wermlandopera.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsertmästare".

Detta är ett heltidsjobb.

Stift Värmlandsoperan
Timmergatan 1A (visa karta)
652 10  KARLSTAD

Wermland Opera

Konsertmästare
Richard Lazar
richard.lazar@wermlandopera.com
076-174 55 46

