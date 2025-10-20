Konceptutvecklare till Quest Consulting
2025-10-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior konceptutvecklare för ett deltidsuppdrag på cirka 75 % i ett omfattande utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Fokus ligger på att skapa användarcentrerade koncept som förbättrar digitala tjänster för både invånare och medarbetare. Du arbetar i ett kreativt, multidisciplinärt team och omvandlar idéer till konkreta, genomförbara lösningar med tydlig nytta för både verksamhet och användare.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Utveckla koncept baserade på användarinsikter och verksamhetsmål.
Genomföra målgruppsanalyser, intervjuer och observationer.
Designa och visualisera användarresor och konceptidéer.
Facilitera workshops och driva designprocesser tillsammans med team och intressenter.
Kommunicera koncept och designbeslut på ett tydligt, inspirerande sätt.
Obligatoriska krav
Utbildning inom grafisk design, visuell kommunikation, art direction eller motsvarande erfarenhet (minst 12 år inom området).
Minst 3 års erfarenhet av ledande roller med ansvar för analys, samarbete och konceptutveckling.
Erfarenhet av arbete i offentligt finansierad verksamhet.
Meriterande krav
Erfarenhet av tjänstedesign och visualisering av användarresor.
Erfarenhet från flera branscher eller större organisationer.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
