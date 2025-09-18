Kompanifanjunkare till Utbildningsenheten
2025-09-18
Som kompanifanjunkare vid GOU-avdelningen på Militärhögskolan Halmstad (MHS H) blir du en nyckelperson i utbildningen av framtidens specialistofficerare. Du arbetar nära kompanichefen och plutoncheferna för att säkerställa hög kvalitet i utbildningen och utvecklingen av kadetterna. Tjänsten innebär både planeringsansvar och pedagogiskt stöd i en dynamisk och utvecklingsinriktad miljö.
Om enheten
Utbildningsenheten vid MHS H utbildar blivande specialist- och reservofficerare samt erfarna specialistofficerare för högre befattningar. Enheten består av tre avdelningar och två programledningar med totalt cirka 45 medarbetare.
Du kommer att tillhöra GOU-avdelningen, som ansvarar för utbildningen av kadetter inom Specialistofficersutbildning och reservofficersutbildning (GOU). Avdelningen arbetar nära andra delar av utbildningsenheten för att säkerställa en sammanhållen och kvalitativ utbildningsverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja kompanichefen i planering, ledning och samordning av utbildningen vid GOU-avdelningen.
• Stödja plutoncheferna i deras arbete med planering, genomförande och uppföljning av kadetternas utbildning.
• Följa upp kadetternas prestationer, uppträdande och förbandsanda.
• Planera och genomföra kompaniets del i inrycknings- och fältövningar.
• Vid behov bidra som övningsledare eller lärare i utbildningen.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Erfarenhet av att leda och samordna verksamhet inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av att arbeta med långsiktig utbildningsplanering.
• Grundläggande yrkesofficersutbildning inom Försvarsmakten (SO7).
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har en god organisatorisk förmåga. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att bygga relationer inom och utanför Försvarsmakten.
Du är engagerad, pedagogisk och har förmåga att arbeta självständigt. Du behöver också ha fysisk och mental uthållighet för att hantera ett varierat och stundtals krävande arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet som kompanifanjunkare.
• Erfarenhet av att leda övningar eller utbildning inom Försvarsmakten.
• Tidigare arbete med kadettutveckling.
• Förståelse för utbildningsprocesser och erfarenhet av utbildningsplattformar (t.ex. Moodle).Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Befattningsnivå: SO 7
• Omfattning 100 %
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Arbetsort: Halmstad
Upplysningar om befattningen
Kn Alexander Hagelkvist, Chef GOU-avdelningen.
Fackliga företrädare
HSOF: Kevin Trinh
OFR/S: Roland Kramer
SACO: Mattias Johansson
Samtliga kan nås via växeln: 010-82 620 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
