Kommunvägledare
2026-03-06
Tycker du att det är fint att vara nyfiken? Då passar du in hos oss på Halmstad direkt, Halmstads kommuns kontaktcenter.
Vi gillar när besökare, halmstadsbor och företagare får svar på sina frågor och hjälp med sina ärenden.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Våra kunder får alltid god service och hjälp med sina ärenden, du kommer möta dem via mejl, chatt, telefon eller fysiska besök i våra receptioner och andra besöksverksamheter. Ofta handlar det om att vägleda vidare inom kommunen, hjälpa personer att hitta information eller att använda kommunens e-tjänster. Genom att arbeta hos oss kommer du att bygga upp en gedigen kunskap om Halmstads kommun och vilka tjänster vi tillhandahåller.
För att trivas hos oss behöver du tycka om ett högt tempo och uppgifter av skiftande karaktär. Som kommunvägledare kan du i ena stunden informera om förfarandet vid bygglov, för att i nästa stund upplysa och vägleda allmänheten om förskoleplacering.
Omvärldens förväntningar på kommunens service och tjänster förändras över tid, därför är det viktigt för oss att vara nytänkande och utveckla våra arbetssätt. Digitala kanaler är naturliga verktyg och även ett hjälpmedel i det personliga mötet.
Att vara tillgängliga för våra kunder är mycket viktigt och vi arbetar därför schemalagd arbetstid. Kvalifikationer
Vi söker dig med stark servicekänsla och engagemang. Du behöver ha både vilja och förmåga att bemöta människor positivt, empatiskt och lösningsorienterat. Det är viktigt att du är social och utåtriktad samt är bekväm med att vara kommunens ansikte utåt. Du är nyfiken och vill gärna utvecklas och lära dig nya arbetssätt.
Du är van att använda olika IT-baserade system i arbetet och är mycket van vid informationssökning. Arbetet kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du har en gymnasieexamen men vi ser det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning. Studerar du idag finns goda möjligheter att arbeta extra under ledig tid.
Det är meriterande med kunskap om offentlig sektor främst kommunal verksamhet. Vi ser det även som positivt om du har språkkunskaper som exempelvis arabiska och/eller andra utomeuropeiska språk.
Går du vidare i processen kommer du att behöva genomgå ett servicetest med krav på godkänt resultat.
Vi erbjuder dig
Du får bli del av en arbetsplats där vi alla har samma engagemang och känsla för service. Vi är ungefär 40 kollegor som arbetar med kommunvägledning, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt den kommunala förvaltarenheten.
Vi har bland annat arbetsplatser i centrala Halmstad på Torsgatan 1 och i Rådhuset, där möts du av ett behagligt öppet kontorslandskap med väl anpassade arbetsytor för våra arbetsuppgifter. Vi är även stationerade på andra besöksplatser i vår kommun.
Det finns goda möjligheter till att jobba extra hos oss även efter sommaren.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barnen och pedagogerna på förskolan till våra äldre på äldreboendena. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Sarah Leihed, områdeschef sarah.leihed@halmstad.se Jobbnummer
9782819