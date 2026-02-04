Kommunsekreterare, vikariat
Enköpings kommun är en arbetsplats för dig som vill bidra till samhällsutveckling genom struktur, kvalitet och god service. Här får du möjlighet att arbeta med demokratiska processer och utveckla din kompetens i en professionell miljö.
Som kommunsekreterare är du en central del av beredningsprocessen och arbetar nära kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du bidrar till att den centrala beredningsprocessen fungerar rättssäkert, transparent och effektivt. Rollen ger dig en bred inblick i kommunens strategiska utvecklingsfrågor och ett nära samarbete med både politiker och tjänstepersoner.
Tjänsten är organisatoriskt placerad på kommunledningsförvaltningen, där du arbetar i ett team med den andra kommunsekreteraren och en nämndsekreterare, där ni tillsammans utvecklar och kvalitetssäkrar kommunens ärendeprocesser.
Anledningen till rekryteringen är att ordinarie kommunsekreterare tillfälligt är utlånad till en annan tjänst inom kommunen. Vi söker därför en vikarie fram till sista augusit 2027.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som kommunsekreterare har du en nyckelroll i att samordna och kvalitetssäkra kommunstyrelsens beredningsprocess. Du arbetar nära ledande tjänstepersoner och politisk ledning, och ansvarar för:
* Att driva och samordna beredningsprocessen för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärenden
* Planering, genomförande och dokumentation av sammanträden, inklusive protokollföring
* Granskning och kvalitetssäkring av beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga och formella krav
* Rådgivning till tjänstepersonsorganisationen kring ärendeprocessen och kommunens styrdokument
* Deltagande i utvecklingsarbete kopplat till ärendeberedning, sammanträdesprocesser och digitala arbetssätt.
* Hantering av kommunens författningssamlingoch andra administrativa uppdrag
* Samarbete med övriga sekreterare i kommunen för att skapa en enhetlig och effektiv process
Rollen kombinerar strategiska och operativa arbetsuppgifter och innebär ett nära samarbete med kommunens centrala stödfunktioner.Kvalifikationer
Formella krav:
* Relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. . inom offentlig förvaltning, juridik, statsvetenskap eller administration
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Vana att arbeta strukturerat, självständigt och med hög noggrannhet
Meriterande:
* God kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen
* Erfarenhet av arbete som kommunsekreterare, nämndsekreterare eller liknande roll
* Erfarenhet av arbete i offentlig sektor och gärna nära politiken
* Erfarenhet av digitala ärendehanteringssystem (t.ex. W3D3, Lex eller liknande)
