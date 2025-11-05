Kommunpolis LPO Järva
2025-11-05
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
I polisområde Stockholm nord bor närmare en miljon invånare. Ännu fler arbetar, passerar och vistas här varje dag. Vårt geografiska område sträcker sig över 14 kommuner. Polisområde Stockholm nord är indelat i sju lokalpolisområden: Norrtälje, Södra Roslagen, Sollentuna, Solna, Järva, Järfälla och Vällingby. På polisområdesnivå finns utredningsjoursektionen, grova brottssektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation och sektionen för operativt stöd. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Järva ingår i polisområde Stockholm nord. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, underrättelsegrupper samt stöd och service.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget som kommunpolis är att driva Polismyndighetens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och lokalsamhälle. Mer konkret kommer du att:
• Arbeta utifrån den lokala problembilden för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
• Ha en aktiv roll i de samverkansinsatser som finns mellan stadsdelsförvaltningen i Järva och lokalpolisområdet.
• Samverka med interna och externa parter som kommun, fastighetsägare, skola och näringsliv.
• Tillsammans med kollegor driva utvecklingen av kommunpolisens uppdrag framåt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
• Erfarenhet av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av samverkan med aktörer både internt och externt.
• Erfarenhet av att jobba utifrån en lokal problembild.
• Erfarenhet av att leda arbete i projektform.Dina personliga egenskaper
Då lokalpolisområdet är komplext ser vi att du är flexibel och har förmågan att ta ansvar inom flera verksamhetsgrenar samt har en positiv inställning till förändring. Som kommunpolis kommer du att representera polisen i samverkan med externa intressenter, det är därför av stor vikt att du kan samarbeta och samverka med andra. Denna roll kommer även innebär självständigt arbete där du tar egna initiativ och driver på utveckling. Du kommer även hålla presentationer och tala inför grupp, vilket kommer ställa krav på din kommunikativa förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Spånga
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kommunpolis
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
