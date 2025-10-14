Kommunjurist till Stenungsunds kommun
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsunds kommun är organiserad med kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd, och utöver kommunstyrelsen finns endast myndighetsnämnder samt valnämnd och en gemensam överförmyndarnämnd.
Du kommer att vara en av två kommunjurister. Kommunjuristerna är organiserade på kansliet, men arbetar huvudsakligen med uppdrag och konsultationer åt hela den kommunala organisationen och i tät samverkan med bland andra kommundirektör, sektorchefer och ledningsgrupper. Just nu arbetar kommunjuristerna exempelvis med olika juridiska processer kopplat till det skred som inträffade 2023 då E6:an rasade, processer som bland annat rör skadeståndsrätt och försäkringsrätt.
Kansliet är organiserat inom sektor stödfunktioner, funktionen för administration och digitalisering. Fokus för sektor stödfunktioner är att underlätta för övriga sektorer att fokusera på sin huvudverksamhet genom att styra vissa centrala processer, ge råd och konsultation inom våra expertområden samt service och stöd i vissa administrativa delar. Kansliet består av åtta medarbetare och ansvarar för nämndadministration, registratur, juridik, arkiv, försäkringar med flera frågor.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som kommunjurist i Stenungsunds kommun får du möjlighet att arbeta med samhällsviktig juridik, som är spännande och utvecklande och som gör skillnad för kommuninvånarna. Du får en varierad och bred roll där du arbetar med juridisk rådgivning och utredning inom kommunens olika verksamhetsområden. De huvudsakliga rättsområdena utgörs av kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, annan speciallagstiftning men också civilrätträttsliga rättsområden såsom skadeståndsrätt och avtalsrätt.
Du kommer att stödja chefer och medarbetare med rättsliga bedömningar, vara en del i projekt- och förändringsprocesser, hålla i utbildningar, bevaka rättsutvecklingen och ta initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på gällande lagstiftning.
Du företräder kommunen i olika sammanhang såsom avtalsförhandlingar, skadestånds- och försäkringsärenden, i domstolar och vid myndigheter. Du föredrar ärenden för politiska instanser och stödjer vid behov våra förtroendevalda i juridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig med juristexamen och som har flerårig erfarenhet från kommun eller annan myndighet. Du har god förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och trivs med att ha en rådgivande och stödjande roll. Du har goda kunskaper i offentlig rätt och har förmågan att sätta dig in i de områden som du inte är bevandrad i sedan tidigare.
Notarietjänstgöring är meriterande liksom erfarenhet från avtalsförhandlingar.
Du är analytisk, noggrann och har förmåga att kommunicera juridiska frågor på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt, både muntligt och skriftligt. Du månar om ett korrekt och precist språk.
Du samverkar med många olika yrkesgrupper för att säkerställa helhetsperspektiv och effektivitet i kommunens arbete. Du har förmåga att anpassa ditt svar och föreslå olika handlingsalternativ utifrån frågeställarens behov, vilket förutsätter en nyfikenhet och ett intresse för att sätta dig in i verksamhetens situation.
Som person är du strukturerad, prestigelös, och arbetar effektivt både självständigt och i grupp. Du tar initiativ för att tillvarata kommunens intressen och du har förmåga att prioritera. Du har ett gott omdöme och agerar med hög integritet.
Vi tror att du kan växla mellan juridikens praktiska och formella sidor och att du förstår och värnar vikten av god service och gott bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Ersättning

Enligt avtal.
