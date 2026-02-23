Kommunikatör, vikariat, till Statens servicecenter
2026-02-23
Kommunikationsavdelningen har ett övergripande och samordnande ansvar för extern och intern kommunikation. Myndighetens planerade kommunikation är ett strategiskt verktyg för att utveckla, styra, samordna och stödja verksamhetens mål och uppdrag. En träffsäker kommunikation ska bidra till myndighetens effektivitet och service samt till allmänhetens förtroende för oss.
Kommunikationsavdelningen på Statens servicecenter har medarbetare som arbetar i Östersund, Gävle och Stockholm. Avdelningen leds av en avdelningschef med sju kommunikatörer och en informationsansvarig.
Vi söker nu en kommunikatör med fokus på innehållsproduktion i våra digitala kanaler. Rollen kräver att du arbetar självständigt och tar ansvar för att ringa in uppdrag när underlag behöver förtydligas. Du tar ansvar för produktion och publicering av innehåll med hög kvalitet och korta ledtider. Du kommer i viss utsträckning att stötta i vår presstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör producerar och publicerar du innehåll för statenssc.se, LinkedIn och intranätet. Du arbetar med text och enklare rörligt material och säkerställer att språk, struktur och budskap håller hög kvalitet.
Du uppdaterar och vidareutvecklar befintligt innehåll med korta ledtider och anpassar budskap till olika målgrupper. Det ingår även i din roll att du tar fram och hanterar enklare visuellt material, till exempel foto och bildval från bildbank samt anpassning i mallar för webbformat. Vid behov stöttar du verksamheten med att göra presentationer tydligare i budskap och form.
Du arbetar självständigt och driver uppgifter från underlag till publicerat innehåll och säkerställer alltid att kommunikations syfte är tydligt och når rätt målgrupp innan publicering.
Rollen innebär att du deltar i redaktionell planering och stöttar i kommunikationsavdelningens löpande arbete. Du stöttar även i presstjänst vid behov.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning inom kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst tre års dokumenterad erfarenhet under de fem senaste åren av självständig innehållsproduktion för webb och/eller intranät, inklusive text och enklare rörligt material
• Grundläggande kunskaper i visuell kommunikation, exempelvis arbete i mallar och enklare grafiska verktyg
• God erfarenhet av att arbeta med publicering i webbpubliceringsverktyg
• Mycket god erfarenhet av att skriva klarspråk
• Erfarenhet av att skapa och redigera enklare rörligt material för digitala kanaler
Vidare ska ha du följande förmågor:
• Att självständigt ta ansvar för sina arbetsuppgifter; arbeta självständigt, göra egna bedömningar och leverera med kvalitet
• Att skapa struktur i ditt arbete
• Att säkerställa kvalitet; kvalitetssäkra innehåll (språk, struktur och budskap) även när underlag behöver förtydligas
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket, i såväl tal som skrift
• Pedagogisk och tydlig i din kommunikation
• Att bemöta andra utifrån deras behov; samarbetsorienterad och prestigelös
Dessutom är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av Sitevision
• Erfarenhet av Photoshop eller motsvarande bildredigeringsverktyg
• Erfarenhet av arbete i presstjänst eller med medierelationer
• Erfarenhet av extern och intern kriskommunikation
• Erfarenhet av kommunikationsarbete inom offentlig sektorPubliceringsdatum2026-02-23Övrig information
Anställningen är 100 procent och ett vikariat till den 31 december 2026.
Anställningen är placerad i Stockholm alternativt Gävle.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Denna anställning kan kräva godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 22 mars. Intervjuer planeras att påbörjas under vecka 14.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
Månadslön
