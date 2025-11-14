Kommunikatör till Cybercampus på KTH
2025-11-14
Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige.
Cybercampus Sverige syftar till banbrytande och agil forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, som stöd för alla samhällssektorer. Verksamheten ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Målsättningen för verksamheten är att åstadkomma resultat bortom det möjliga för enskilda organisationer för att öka cybersäkerheten, stärka samhällets försvarsförmåga och Sveriges konkurrenskraft. Cybercampus Sverige ska, som samlande nationell kraft, bidra till att stärka Sveriges kapacitet och kompetens.
Cybercampus verksamhet bedrivs idag huvudsakligen från Stockholm. Gruppen består av 15 kunniga kollegor, var och en med sina ansvarsområden, som jobbar mot ett gemensamt mål och som delar på arbetsuppgifter och erfarenheter.
Vi söker nu en (1) erfaren kommunikatör som ska stötta och utveckla Cybercampus Sveriges kommunikationsinsatser för extern och intern kommunikation.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att planera, genomföra och utvärdera Cybercampus Sveriges kommunikationsinsatser för extern och intern kommunikation.
I rollen kommer du bland annat att:
- Ta fram, implementera, utvärdera och uppdatera Cybercampus Sveriges kommunikationsplan.
- Löpande samverka med Cybercampus parter och projekt för att planera, samordna, koordinera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser.
- Ansvara för att webbplatsen https://www.cybercampus.se
utvecklas och är ett effektivt verktyg för intern och extern kommunikation, och samarbetsverktyg för alla partnerorganisationer.
- Ansvara för planering, framtagning, publicering och uppföljning av innehåll i Cybercampus kommunikationskanaler, såsom nyhetsbrev, sociala medier, artiklar och pressmeddelanden, rapporter, årsberättelser och event.
- Ansvara för produktion och planering av foto och rörlig media.
- Förvalta och utveckla Cybercampus Sveriges grafiska profil i samarbete med KTH.
Om avdelningen/gruppen
Du kommer vara anställd under KTH:s kommunikationsavdelningsgrupp för Forskningskommunikation och Nyheter, men du rapporterar direkt till Cybercampus Sveriges föreståndare i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter att du har en bred kompetens inom kommunikation som innefattar allt från analys och planering till genomförande och uppföljning av kommunikationsaktiviteter. Vi söker dig som har:
- Minst 5 års erfarenhet av kommunikationsarbete på strategisk- och praktisk nivå.
- Högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik, marknadsföring eller liknande som Cybercampus bedömer som likvärdigt.
- Skapat och tagit fram kommunikation inklusive text, webb, digitala kanaler, ljud, foto och rörlig bild.
- Dokumenterad förmåga att omsätta resultat till målgruppsanpassad kommunikation med stor genomslagskraft.
- Erfarenhet av att leda och samverka med många organisationer och intressenter.
- Erfarenhet av självständig koordinering och ledning av stora som små aktiviteter.
- Förmåga att uttrycka dig obehindrat i text och tal på svenska och engelska, då det ingår i det dagliga arbetet.
Meriterande
- Tidigare erfarenhet från forsknings-, innovations- eller utbildningsorganisationer.
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning och beställare från upphandlade byråer
- Trygghet i hantering av olika CMS-system.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull och självgående. Du har en naturlig fallenhet för att strukturera och organisera ditt arbete då rollen ställer höga krav på samordningsförmåga. För att lyckas i rollen behöver du också vara mål- och resultatorienterad, ta initiativ som du driver mot uppsatta mål, samt vara bekväm med att växla mellan strategiska och operativa uppgifter.
Då arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt så söker vi dig som har lätt för att samarbeta med andra som du bemöter med stor lyhördhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
- I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. Istället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en fråga om varför du söker anställningen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal och inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
