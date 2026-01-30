Kommunikatör till Bromölla kommun
Bromölla kommun, Utvecklingsenheten / Marknadsföringsjobb / Bromölla Visa alla marknadsföringsjobb i Bromölla
2026-01-30
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromölla kommun, Utvecklingsenheten i Bromölla
Tjänsten som kommunikatör är placerad på Utvecklingsenheten, Bromölla kommun, en enhet bestående av kommunikatörer samt samordnare, utvecklare och strateger inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, digitalisering, näringsliv och folkhälsa.
Utvecklingsenheten arbetar på uppdrag av de behov som kommunens verksamheter har. Vi stödjer i olika processer och slutmålet är att de som bor, vistas och verkar i kommunen ska få god kvalitativ kommunal service. Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss arbetar du nära både kollegor inom den egna enheten och medarbetare i andra delar av organisationen. En central del av uppdraget är att stärka och utveckla kommunens varumärke samt att främja ett gott ambassadörskap både för kommunen som plats och som arbetsgivare.
Kommunens attraktiva geografiska läge, med stora möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser, är en viktig del av varumärkesarbetet. Lika betydelsefullt är kommunens goda service, närheten till större städer och välutvecklade kommunikationsförbindelser i flera riktningar.
Rollen omfattar även ett brett spektrum av kommunikationsuppdrag som förekommer inom en kommunal verksamhet. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och förmåga att samarbeta, samtidigt som praktisk och/eller teoretisk erfarenhet är viktig för att komplettera och stärka vårt team.
Du känner igen dig själv på den här beskrivningen:
• Du är modig, inlyssnande, kreativ och vågar testa nya idéer.
• Du tar initiativ för att driva utvecklingen av kommunens kommunikation framåt.
• Du är bra på att samarbeta men också van vid att arbeta självständigt och tar egna initiativ inom ramen för ditt uppdrag.
• Du är bra på att se sammanhang, ta initiativ och att växla mellan operativt och strategiskt kommunikationsarbete.
• Du är stilsäker och kan anpassa ton och budskap efter sammanhang, målgrupp och kommunikationskanal.
• Du är van att arbeta brett med vanligt förekommande och parallella kommunikationsuppdrag.
• Du kan identifiera och analysera kommunikationsbehov och föreslå insatser som möter medborgare och verksamheternas behov.
Krav på tjänsten
• Relevant eftergymnasial utbildning inom media, kommunikation, journalistik, eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdigt.
• Rollen kräver både operativa och strategiska förmågor inom kommunikationsområdet.
• B-körkort
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• Erfarenhet av kommunikationsarbete i offentlig verksamhet.
• Erfarenheter av rådgivning och utbildning till chefer och kollegor i samband med kommunikationsinsatser.
• Erfarenhet av arbete i olika digitala kanaler och verktyg och vara öppen för innovativa lösningar som möter nya och förändrade kommunikationsmönster.
Då du kommer att arbeta med kriskommunikation är det ett krav att du ska genomgå en säkerhetsklassning.
Vi kommer att genomföra intervjuer under februari. Om du går vidare till intervjuomgång två kommer du att få göra ett arbetsprov och ytterligare test.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Utvecklingsenheten Kontakt
Utvecklingschef
Cecile Lustig 0456-822 625 Jobbnummer
9713028