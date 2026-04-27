Kommunikatör/soldat till Amf 4
Amf 4 söker en kommunikatör/soldat till regementsstaben.
Tjänsten riktar sig till dig som har dokumenterad kompetens inom foto/och eller rörlig bild och som vill arbeta brett inom kommunikation i en operativ, militär miljö.
Du kommer vara en del av förbandets kommunikationsfunktion och arbeta tätt tillsammans med Chef KOMM/C G10, kommunikatör och två skolinformatörer. Du kommer att arbeta nära den dagliga verksamheten, både till sjöss och på land.
Om rollen
Du planerar, producerar och publicerar innehåll från förbandets verksamhet. Arbetet omfattar såväl foto och video som textproduktion, publicering samt stöd i kommunikationsinsatser. Du arbetar nära verksamheten, både i skärgården och på land och stöttar kommunikatonschefen med såväl uppkomna som planerade uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra foto- och videoproduktion i varierande miljöer
Redigera och leverera material för publicering i flera kanaler
Producera innehåll till sociala kanaler, webb och interna kanaler
Bidra i planering och genomförande av kommunikation, såsom textproduktion och planering
Stödja vid besök, övningar, event och övrig verksamhet
Löpande administrativa uppgifter kopplade till kommunikationsarbetet
Kvalifikationer (Krav)
Godkänd och slutförd gymnasieutbildning
Aktuell genomförd värnplikt/GU med godkända resultat
Aktuell och relevant dokumenterad erfarenhet av foto och/eller videoproduktion
Aktuell och relevant erfarenhet av publicering i digitala kanaler
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort.
Ansökan ska innehålla arbetsprover. Ansökningar utan arbetsprover kommer inte att beaktas.
Du är självgående, initiativtagande, strukturerad och har god förmåga att prioritera i ett stundtals högt tempo. Du är trygg i militära och sociala sammanhang och har ett professionellt förhållnigssätt i mötet med olika målgrupper. Du samarbetar väl med andra men kan även lösa uppgifter självständigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Relevant och aktuell erfarenhet av kommunikationsarbete
God förmåga att arbeta självständigt i hela produktionskedjan
Kunskaper i relevanta redigeringsprogram (gärna Adobe)
Genomförd värnplikt inom amfibiekåren eller marinenÖvrig information
Tjänsten innebär arbete i varierande miljöer och förutsätter flexibilitet. Resor och arbete utanför ordinarie arbetstid förekommer.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund. Värdegrunden slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund på Försvarsmaktens hemsida.)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Anställningen inleds med en provanställning i 6 månader.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kommunikationschef Johanna Frejme mailto:johanna.frejme@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer mailto:Amf4-rekrytering@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som kommunikatör hos oss på Amf 4, senast 2026-05-18.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
