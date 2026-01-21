Kommunikatör
Randstad AB / Marknadsföringsjobb / Sundsvall Visa alla marknadsföringsjobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
BizMaker söker kommunikatör med fokus på sociala medier och innehållsskapande. Är du redo att ge entreprenörskap, innovation och framtidstro en röst i Västernorrland?
Vi söker dig som vill jobba nära människor, idéer och händelser, och omvandla det som sker till engagerande innehåll i sociala medier och andra kanaler. Du är snabb i tanken, trygg i mötet med andra och stark i både form och innehåll.
Som kommunikatör hos BizMaker arbetar du nära verksamheten och människorna i den. Du fångar upp det som händer, i möten, projekt, event och vardag, och omsätter det till relevant, visuellt tilltalande och engagerande kommunikation, med särskilt fokus på sociala medier och innehållsskapande.
Rollen är både strategisk och operativ. Du är med och planerar kommunikationen, men är också den som producerar, publicerar och följer upp. Det kan handla om innehåll till sociala medier, grafiskt material, kampanjer, nyhetsbrev, pressmeddelanden och kommunikationsstöd inför event och aktiviteter.
Du kommer att träffa mycket människor, entreprenörer, kollegor, samarbetspartners och aktörer i hela länet. Det kräver att du är kommunikativ, nyfiken och har lätt för att ta kontakt, ställa frågor och snabbt skapa förtroende.
Du blir en del av ett engagerat och kreativt team som hjälps åt, inspirerar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Vi tror på kraften i att tänka tillsammans.
Du utgår från något av våra kontor i Härnösand, Sundsvall, Ånge eller Örnsköldsvik. Resor i tjänsten förekommer då BizMaker har ett regionalt uppdrag.
Vi tror att du är en person som gillar tempo, variation och mötet med människor. Du är trygg i din roll som kommunikatör, vågar ta plats och är snabb på att se vad som är en bra story och hur den bäst berättas.
Du är formstark och har en god känsla för visuell kommunikation. Du trivs med att skapa innehåll som både ser bra ut och känns relevant, och du har koll på hur olika sociala kanaler fungerar och används.
Du är självgående, strukturerad och lösningsorienterad, men tycker också om att samarbeta och bidra med ditt perspektiv i teamet. Du är nyfiken, lyhörd och gillar att testa nytt.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av arbete som kommunikatör, med fokus på sociala medier och innehållsproduktion
Mycket god förmåga att uttrycka dig i text på svenska, och goda kunskaper i engelska
Stark känsla för visuell kommunikation och grafisk form
Erfarenhet av att arbeta i Adobe-program som InDesign och Photoshop
Vana vid att arbeta med sociala medier och innehållsanpassning för olika kanaler
Kan arbeta obehindrat i Office 365
Det är meriterande om du har erfarenhet av foto- och videoproduktion samt arbete i webbpubliceringsverktyg som WordPress.
Hos oss blir du en del av Team BizMaker - ett arbetslag där nyfikenhet, kreativitet, handlingskraft och kompetens skapar vår gemenskap. Vi är en liten organisation i ständig utveckling, där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka och växa tillsammans med oss.
Vi tror på frihet under ansvar - för vi vet att det är ditt liv och dina intressen utanför jobbet som gör dig till den du är. Vår arbetsmiljö och vårt arbetssätt skapar utrymme för både kreativitet och balans i livet. Det ska vara kul att gå till jobbet!
Tillsättning gärna 1 mars. Alla medarbetare omfattas av kollektivavtal. Omfattning: 55%-75%. I slutskedet av rekryteringsprocessen kommer vi att be om ett arbetsprov.
I denna rekrytering samarbetar BizMaker med Randstad. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar emot intresseanmälningar tom 2026-02-15, men gärna så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior recruitment consultant Pernilla Keusch, pernilla.keusch@randstad.se
.
Observera: För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV.
För Randstad och BizMaker är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Skapa och publicera visuellt tilltalande innehåll för sociala medier och andra kanaler
Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser och kampanjer
Identifiera händelser i vardagen och omvandla dem till relevant kommunikation
Ansvara för formgivning av allt från digitalt innehåll till nyhetsbrev och pressmeddelanden
Agera stöd vid event och aktiviteter samt samverka med entreprenörer och partners i hela länetKvalifikationer
Några års erfarenhet av arbete som kommunikatör, med fokus på sociala medier och innehållsproduktion
Mycket god förmåga att uttrycka dig i text på svenska, och goda kunskaper i engelska
Stark känsla för visuell kommunikation och grafisk form
Erfarenhet av att arbeta i Adobe-program som InDesign och Photoshop
Vana vid att arbeta med sociala medier och innehållsanpassning för olika kanaler
Kan arbeta obehindrat i Office 365Erfarenheter
Digitalt varumärkesarbete
Digitalt innehåll
Sociala medier
Indesign
Adobe Photoshop
Kommunikation
Grafisk kommunikationOm företaget
BizMaker AB
BizMaker arbetar för att forma framtidens Västernorrland. Med fokus på entreprenörskap, innovation och attraktion jobbar vi för att forma nya idéer till hållbara lösningar, möjliggöra nya etableringar och hjälpa dagens företag att ställa om. Vår verksamhet är regional med personal i Härnösand, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Ånge och Örnsköldsvik. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
BizMaker AB Kontakt
Pernilla Keusch pernilla.keusch@randstad.se +46701498785 Jobbnummer
9696115