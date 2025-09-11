Kommunikatör
2025-09-11
Vision 2040: Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla!
I vår kommun skapar vi tillsammans en plats på jorden där vardagsnära trygghet möter naturens skönhet och människors vilja av järn. Från höga höjder till glittrande sjöar, från en levande landsbygd till småstadens liv och rörelse - hos oss är varje plats unik och en viktig del av helheten.
För vi vet att det är tillsammans som vi skapar vår framtid - med stolthet för vår långa historia och med ett jäklar anamma.
Lindesbergs kommun är den lagom stora kommunen där du får möjlighet att jobba brett. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. I den lagom stora kommunen är det lätt till samarbete och du har möjlighet att påverka.
Kanslienheten är en central stödfunktion som arbetar med att ge stöd och service till medarbetare, chefer, invånare och förtroendevalda. Vi är elva medarbetare och en enhetschef. Vi är en samling specialister inom allt från arkiv till krisberedskap.
Nu söker vi dig; en nyfiken kommunikatör som tillsammans med oss ska arbeta med att stärka Lindesbergs kommuns kommunikativa förmåga. En av våra kommunikatörer ska vara föräldraledig, därför söker vi en ny person som kan ta över genom ett vikariat på 10 månader. Du kommer att ingå i en grupp på tre kommunikatörer, alla med anställning på Kanslienheten.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att planera, samordna och praktiskt arbeta med kommunikation.
Du analyserar kommunikationsbehov och identifierar målgrupper, budskap, aktiviteter och kanaler. Du är kommunikativt stöd för chefer och medarbetare. I samarbete med faktaägare genomför du olika kommunikationsinsatser, både operativa och strategiska.
Vi vill att du är en duktig skribent med ett öga för bild och en känsla för timing. Du är van att skriva anpassade texter för olika kanaler, främst för webben men även pressmeddelanden, broschyrer och inlägg på sociala medier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kommunikation. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom kommunikation och om du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. Vi ser det även som meriterande med tidigare erfarenhet av Sitevision (CMS). B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du har en god förmåga att strukturera, planera och prioritera samt göra avvägningar utifrån vad som behöver göras. Du kan snabbt ställa om och är flexibel. Du har förmågan att analysera, värdera och sammanfatta information som sedan kommuniceras effektivt och tydligt.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Klarspråk är en självklarhet för dig i ditt arbete.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
