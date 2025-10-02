Kommunikationsspecialist
2025-10-02
Vi står inför en framtid med stora möjligheter och viktiga samhällsutmaningar.
Som kommunikatör hos oss blir du en nyckelspelare i att driva utveckling, stärka ledarskapet och bygga förtroende - både inom organisationen och ut mot invånare och företag.
Rollen som kommunikationsspecialist hos oss
Som kommunikationsspecialist i Bygg- och miljöförvaltningens ledningsgrupp leder du kommunikation som en sammanhållen strategisk funktion. Du är motorn i att stärka organisationens förmåga att berätta vår gemensamma berättelse, kommunicera riktning och omsätta förändring i praktiken.
Dina uppdrag innefattar bland annat att:
- Leda det strategiska kommunikationsarbetet - sätta riktning, bygga gemensam berättelse och följa upp effekt.
- Samordna och utveckla internkommunikation så att alla medarbetare förstår riktning, förändring och sitt eget bidrag.
- Utforma och driva extern kommunikation som bygger förtroende och ger värde för invånare och företag.
- Stärka chefers och teamens kommunikativa ledarskap genom coachning och samskapande.
- Omsätta omvärldstrender (digitalisering, AI, klimat, demografi) till kommunikation som skapar framtidstro och handlingskraft.
- Etablera processer och verktyg som gör det enkelt för hela organisationen att kommunicera professionellt, rättssäkert och engagerande.
Du är en kommunikativ förändringsledare med förmågan att både se helheten och bygga de praktiska strukturerna. Du är strategisk, pedagogisk och trygg i dialog med ledning, chefer och medarbetare.
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar nya kontakter samtidigt som du vårdar befintliga relationer. Du tar ansvar, driver ditt arbete framåt och levererar resultat, samtidigt som du kan prioritera på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar initiativ och kommer med nya angreppssätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- Högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande alternativ arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
- Flerårig erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
- Erfarenhet av att arbeta i eller nära ledningsgrupp
Det är meriterande om du har:
- Arbetserfarenhet av att leda och driva förändringsprocesser genom kommunikation
- Arbetserfarenhet av kommunikationsarbete i offentlig verksamhet
- Arbetserfarenhet av att utveckla utbildningar, metoder och verktyg för chefer och medarbetare
- Arbetserfarenhet av kommunikationsarbete kopplat till digitalisering, AI eller annan större samhällsomställning
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/bygg--och-miljoforvaltningen
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester och case.
