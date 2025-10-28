Kommunikationsingenjör
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Har du arbetat som tekniker inom kommunikation och vill utveckla dina tekniska kunskaper? Nu söker vi en Kommunikationsingenjör till Vattenfall Services affärsområde Teknik!
Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Kommunikationsingenjör som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Teknikavdelningarna sysselsätter idag cirka 170 ingenjörer med specialistkompetens inom kommunikation, kontrollutrustning, optofiber med mera. Hos oss är säkerheten alltid i fokus då vi arbetar i potentiellt farliga miljöer. Vi erbjuder dig ett fritt och ansvarsfullt arbete. För rätt person finns här goda möjligheter till fortsatt personlig och teknisk utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter som Kommunikationsingenjör:
Arbeta med förebyggande underhåll av utrustning för kommunikation med apparater i eller mellan ställverk alternativt inom industri.
Felsökning och avhjälpning på utrustning som routrar, switchar och digitala reläskydd.
Om- och nybyggnation av lösningar för kommunikation mellan apparater och ställverk.
Säkerställa genomförandet av nya löpande kommunikationsprojekt från start till slut. Testning mot driftledningscentraler samt verifiering av lösningar.
Vara med och ta fram design, utforma topologi, konfigurering, inköp av material, implementation, installation samt driftsättning.
Hantera leverantörs- och entreprenörskontakter.
Resor ingår som en naturlig del av arbetet, resor med övernattning förekommer. Arbetet utförs främst i kundernas anläggningar men kan förberedas på etablering.
Kravspecifikation
Vårt arbetssätt präglas av frihet under ansvar - därför söker vi dig som motiveras av att ta dig an utmaningar, lösa problem och nå uppsatta mål. Du har en stark förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete. Eftersom rollen innebär kontakt med både interna och externa parter, är det även viktigt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En utbildning inom IT, nätverk, el eller elkraft, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.
Några års erfarenhet av arbete inom fjärrkommunikation eller kommunikation i elkraftsanläggningar samt HMI- och SCADA-lösningar.
Erfarenhet av protokoll som IEC 101/104 samt IEC 61850.
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Goda kunskaper i engelska.
B-körkort då dagsresor förekommer i tjänsten.
Meriterande:
Erfarenhet av tekniker såsom SDH/PDH, optofiber, radio, IEC61850, IP-nätverk samt erfarenhet inom fjärrkontroll- och kontrollutrustning.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Luleå, Skellefteå, Jokkmokk, Arjeplog, Gällivare, Kiruna eller Kalix. Även andra placeringsorter kan vara aktuella. Vänligen skriv önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mattias Taavoniku, 070-263 46 55 eller mattias1.taavoniku@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Massimo Bresnik (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
