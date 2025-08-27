Kommunikationschef till Danderyds sjukhus
2025-08-27
Vill du vara med och utveckla kommunikationen på ett av Sveriges största akutsjukhus?
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där du som kommunikationschef får en nyckelroll i att utveckla sjukhusets kommunikation, stärka Danderyds sjukhus varumärke samt engagera både medarbetare och omvärld.
Här får du chansen att arbeta med kommunikation i en komplex och samhällsviktig verksamhet som gör skillnad för människors liv och hälsa varje dag!
Vårt anställningserbjudande
Danderyds sjukhus är en förvaltning inom Region Stockholm som bedriver akut och planerad vård i norra Storstockholm. Utöver akut och planerad specialistsjukvård är forskning, utbildning och innovation lika viktiga uppdrag. Sjukhuset befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ny akut- och behandlingsbyggnad vilket skapar goda förutsättningar för en modern högkvalitativ sjukvård och en god arbetsmiljö för våra medarbetar.
Som kommunikationschef har du ett nyckeluppdrag i att utarbeta, samordna och utveckla Danderyds sjukhus kommunikation för att bygga ett starkt varumärke samt stärka kommunikation både internt och externt.
Som kommunikationschef leder och utvecklar du ett team bestående av fem medarbetare som tillsammans bildar kommunikationsavdelningen på Danderyds sjukhus. Du ingår i sjukhusets ledningsgrupp och rapporterar direkt till sjukhusdirektören.
Du arbetar nära vårdens verksamheter och trivs med att kombinera strategiskt och operativt arbete. Du ansvarar för att driva och utveckla kommunikationen så att den aktivt stödjer sjukhusets övergripande mål och skapar engagemang och kunskap om dem. Som kommunikationschef ger du också ett kvalificerat stöd till sjukhusets chefer och bidrar till att skapa förståelse, trygghet och engagemang när förändringar planeras och genomförs.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda kommunikationsavdelningen för att säkerställa enhetlig och relevant kommunikationsleverans
Fungera som rådgivare åt ledningsgruppen och vara talesperson vid behov, inklusive kriskommunikation
Säkerställa hög kvalitet i den interna kommunikationen för att skapa engagemang, tydlighet och delaktighet i organisationen
Stödja chefer och ledare i förändringsprocesser med tydlig och förtroendefull kommunikation
Ansvara för press- och mediefrågor
Utveckla nyhetsbrev, material och verktyg för både digitala och traditionella kanaler samt följa upp och mäta resultat
I nära samarbetet med Region Stockholm utveckla frågor som rör Danderyds sjukhus varumärke och arbetsgivarvarumärkeKvalifikationer
Vi söker en erfaren chef och ledare som har:
Akademisk examen inom exempelvis journalistik, information, medie- och kommunikationsvetenskap
Flerårig erfarenhet av kommunikationsledning på strategisk nivå, gärna från större organisationer eller offentlig sektor
Erfarenhet av press- och kriskommunikation
Erfarenhet att driva förändrings- och utvecklingsarbete i komplexa miljöer
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du lugn och trygg i din yrkes- och ledarroll. Du är rak och tydlig med förmåga att motivera och inspirera såväl de egna medarbetarna som övriga medarbetare och chefer i organisationen.
Du har ett starkt samhällsintresse och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har en god förmåga att bygga nätverk och skapa goda relationer över tid. Du trivs i en miljö där nära samarbete står i fokus samtidigt som du är bekväm med att ta ansvar och arbeta självständigt. Du är lyhörd, initiativrik och möjlighetsorienterad. Du har helhetssyn och ser samband tvärs över organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Övrig information
Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som chef. Förordnandet löper på fyra år med möjlighet till förlängning.
På Danderyds sjukhus har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Den första intervjun sker med rekryterande chef och HR-partner. Om du går vidare i processen får du genomföra en personlighetstest och ett logiskt analytiskt test. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
