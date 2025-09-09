Kommundirektör till Partille kommun
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Chefsjobb / Partille Visa alla chefsjobb i Partille
2025-09-09
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteperson och ska ha en drivande roll för att utveckla samt effektivisera kommunens verksamhet och skapa goda relationer inom kommunkoncernen. Kommundirektören ska särskilt fokusera på strategisk planering och policyfrågor och med stort engagemang motivera hela kommunen till fortsatt förflyttning framåt.
Kommundirektören ska implementera de politiska målbilderna genom tydlig och tillitsfull styrning och vision. Skapa en riktning med ramar och strukturer som ger förutsättningar för kommunens chefer och medarbetare att förverkliga uppsatta mål med bibehållen god ekonomi. Som kommundirektör förväntas du bidra med ett nära och framåtsyftande samarbete inom kommunkoncernen.
Vi söker dig som vill fortsätta på vår inslagna väg med riktning i förändringsledning för att framtidrusta vår organisation med kommuninvånaren och företagaren i fokus. Ett strategiskt arbete med att framtidsrusta Partille kommun tillsammans med ledning och chefer har pågått under några år, nästa viktiga steg är involvering av alla kommunens medarbetare för att möta framtidens komplexa samhällsutmaningar. I det här arbetet krävs det uthållighet och att ta vid samt förädla det vi bygger tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig med
• Relevant högskoleutbildning
* Dokumenterad erfarenhet från att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation, sannolikt kommunal verksamhet
• Strategisk ledningsförmåga från en komplex organisation.
• Förmåga att tydliggöra roller, inge förtroende samt få samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner att fungera ur ett kommunövergripande perspektiv.
• Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling av såväl verksamhet som organisation och människor.
• Erfarenhet av att företräda och representera en verksamhet inklusive erfarenhet av att hantera media.
• Kunskap om hur viktig en god arbetsmiljö är för att skapa trivsel och engagemang i organisationen.
Du har en naturlig förmåga att entusiasmera och kommunicera med kommuninvånare, medarbetare, politiker och näringsliv. Du har god kännedom om Partille kommun.
Vi tror att du är prestigelös och lyhörd samtidigt som du är modig, kommunikativ och strukturerad. Med stor vikt vid relationsskapande, värme och värdegrund tar du dig an vårt gemensamma arbete.
Vi lägger stort värde av ett tydligt, engagerande och förtroendeingivande ledarskap.
Du behöver ha ett genuint samhällsintresse, förmåga till nytänkande, men också god förståelse för hur vi tillsammans skapar en hållbar utveckling för hela kommunen och tillsammans med vår kommunkoncern utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Source Executive. Om du vill ha mer information eller göra en intresseanmälan är du välkommen att kontakta Sara Johansson, HR-chef Partille kommun 0761401814 eller Anna Ekedorff, rekryteringskonsult på Source Executive 0709 52 53 68 eller Elizabeth Darevik, rekryteringskonsult på Source Executive 070-360 38 89. Formell ansökan till tjänsten sker genom att skicka in din ansökan via Visma Recruit på ansökningsknappen senast den 30 september 2025. Handlingar som inkommer till Partille kommun blir allmän handling.
Tester och arbetsprov kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär bland annat kontroll av examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Då denna tjänst är säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult Source Executive
Anna Ekedorff anna.ekedorff@source-executive.se 0709 52 53 68 Jobbnummer
9498608